​ЦБ снимет ограничения на переводы валюты за рубеж

Центральный банк России с 8 декабря 2025 года отменяет лимиты на переводы валюты за границу, действовавшие для российских граждан и физлиц-нерезидентов из дружественных стран. В регуляторе объяснили решение стабильной ситуацией на валютном рынке, сообщают «Ведомости».

При этом до 7 июня 2026 года сохраняется запрет на переводы средств за рубеж для не работающих в России физлиц-нерезидентов и юридических лиц из недружественных стран. Нерезиденты из таких государств по-прежнему смогут переводить за границу только свою заработную плату. Ограничения не распространяются на операции иностранных инвесторов, которые вкладываются в российский финансовый рынок и переводят средства со счетов типа «Ин» на счета за рубежом.

Банки из недружественных стран смогут проводить рублёвые операции через корреспондентские счета в российских банках при условии, что счета плательщика и получателя открыты за пределами РФ.

До 8 декабря 2025 года россияне и физлица-нерезиденты дружественных стран могли переводить за рубеж не более 1 млн долларов в месяц (или эквивалент в иной валюте) на счета в зарубежных банках, а через системы денежных переводов — до 10 000 долларов в месяц. Эти ограничения были продлены ЦБ в сентябре.

Режим валютных ограничений для граждан действует с марта 2022 года: сначала лимит на переводы за рубеж составлял до 5000 долларов в месяц, затем был повышен до 10 000, позже — до 50 000, а в июне установлен на уровне 1 млн долларов в месяц.

4 декабря 2025 года Банк России установил официальный курс доллара на уровне 76,97 рубля — минимальном значении с мая 2023 года. По данным, приводившимся ранее, с начала года рубль укрепился более чем на 24%, с 102,29 рубля за доллар 10 января.