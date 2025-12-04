В подгорной части Тобольска открылась новая поликлиника, которая уже принимает пациентов. Современное здание площадью 1500 квадратных метров усилило амбулаторное звено Областной больницы № 3.

«О её строительстве сообщал на Прямой линии. А в августе лично посещал объект во время рабочей поездки в Тобольск», – напомнил губернатор Александр Моор на личной странице в социальной сети.

В поликлинике оборудованы кабинеты первичной, специализированной и стоматологической помощи для взрослых и детей. Учреждение адаптировано для маломобильных пациентов и располагает дневным стационаром, физиотерапевтическим отделением и аптечным пунктом. Плановая мощность поликлиники составляет до 177 посещений в смену.

«Это важный шаг для подгорной части города, где вопрос доступности медицины был особенно чувствительным», – подчеркнул глава региона.

Проект реализован в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Финансирование объекта осуществлялось из федерального и регионального бюджетов.

«Благодаря совместной работе медиков и муниципалитета в Тобольске появился объект, который позволит людям получать помощь рядом с домом – в современных и комфортных условиях», – отметил Александр Моор, поблагодарив всех, кто участвовал в строительстве и оснащении поликлиники.