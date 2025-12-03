Посетители тюменских театров могут получить скидку с помощью QR-кода

Три государственных учреждения культуры Тюменской области начали принимать цифровые удостоверения личности при покупке льготных билетов. Новый сервис позволяет подтвердить право на скидку с помощью QR-кода в телефоне, отказавшись от бумажных документов.

Пилотными площадками стали Тюменское концертно-театральное объединение, Тюменское музейно-просветительское объединение и дворец национальных культур «Строитель». В этих учреждениях уже обновили внутренние регламенты и информацию на сайтах.

«Цифровой ID – это электронный аналог справки, который создается в мессенджере МАХ и приложении "Госуслуги"», – пояснили в департаменте культуры Тюменской области.

Для получения льготного билета пользователь выбирает в приложении, что нужно подтвердить: возраст, статус студента или многодетной семьи. На экране телефона появляется QR-код, который сотрудник учреждения сканирует через то же приложение. При проверке отображается только статус подтверждения без передачи персональных данных.

Код обновляется каждые 30 секунд, а экран защищен от скриншотов, что обеспечивает высокий уровень безопасности. Внедрение цифровых ID упрощает процедуру получения льгот и экономит время посетителей, соответствуя общему курсу на цифровизацию услуг в социальной сфере региона.