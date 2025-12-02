Компания «УДМ Ойл Сервис» ежедневно проводит на платформе МТС Линк совещания для сотрудников, которые работают на территории ХМАО и Удмуртии

Цифровая экосистема МТС подключила сервисную компанию по геолого-техническим исследованиям скважин на нефтегазовых месторождениях к отечественной онлайн-платформе коммуникаций. Цифровое решение обеспечит сотрудников удобными ИИ-инструментами для проведения совещаний, конференций, а также организации обучения персонала.

Компания «УДМ Ойл Сервис» ежедневно проводит на платформе МТС Линк совещания для сотрудников, которые работают на территории Ханты-Мансийского автономного округа и Удмуртии, с использованием защищенного канала связи. Решение с виртуальным ассистентом анализирует встречи, фиксирует принятые решения, предоставляет текстовую расшифровку речи участников. ИИ-функции значительно упрощают работу с информацией - например, позволяют по ключевым словам быстро найти важный фрагмент о сроках бурения или изготовления оборудования для скважин. Также на онлайн-платформе Учебным центром компании планируется проводить обучение персонала и узких специалистов в сфере ТЭК. Для этих целей будет активно использоваться онлайн-доска и чат, чтобы повышать активность участников во время мероприятий и получать обратную связь в режиме онлайн.

«В Югре мы фиксируем высокий спрос на нашу отечественную платформу для бизнес-коммуникаций. Так, за год количество встреч, проводимых на ней в регионе, выросло почти на 50 процентов, а ИИ-функции стали использовать на 47 процентов чаще, чем в прошлом году. В округе чаще всего решение использует нефтегазовая отрасль - сфера с высоким уровнем цифровизации, где активно внедряются передовые инновационные решения. Все они направлены на оптимизацию процессов, снижение затрат и экономию главного ресурса - времени, что особенно ценно для компаний, работающих на удаленных месторождениях в разных регионах», — рассказала директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Ольга Рябченко.

«Для компаний, которые работают на промышленных объектах, особенно важно использовать российские сервисы, поскольку важно придерживаться высоких стандартов безопасности. Ранее для бизнес-коммуникаций мы использовали несколько разрозненных ИТ-решений, что затрудняло координацию персонала, снижало эффективность и, соответственно, был риск утечки информации. С переходом на МТС Линк наша деятельность будет более управляемой, результативной, а коммуникации – быстрыми и удобными», — прокомментировал генеральный директор ООО «УДМ Ойл Сервис» Илья Перевозчиков.