Игорь Краснов впервые выступил на Высшей квалификационной коллегии судей

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов впервые выступил на заседании Высшей квалификационной коллегии судей, призвав жестко реагировать на нарушения закона со стороны служителей Фемиды. Об этом сообщает РБК.

Он подчеркнул, что позиция коллегии в отношении недобросовестных судей должна оставаться принципиальной. «Столь же принципиальной должна оставаться позиция коллегии в отношении тех, кто нарушает закон, профессиональную этику или допускает действия, несовместимые со званием судьи. Коррупция, злоупотребления, умышленное искажение принципов правосудия должны встречать жесткую и однозначную реакцию», — заявил Краснов, ранее возглавлявший Генеральную прокуратуру.

По его оценке, строгие меры следует рассматривать как «инструмент защиты системы, сохранения доверия общества и поддержания высокой планки профессиональных стандартов». Он отметил, что ВККС выполняет не только формальную кадровую функцию, но и «определяет вектор развития всего судейского корпуса», что требует взвешенного и объективного подхода при рассмотрении материалов.

Высшая квалификационная коллегия судей рассматривает вопросы отбора кандидатов на судейские должности, приостановления или прекращения полномочий судей, а также присвоения им государственных наград и званий.

На заседании, начавшемся 24 ноября, члены ВККС дали согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей. В ближайшей повестке — рассмотрение еще трех представлений от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовных дел в отношении судей.

По данным РБК, за последние два года Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении 33 представителей судейского корпуса. В повестку включались представления главы Следственного комитета как в отношении действующих федеральных судей, так и военных, арбитражных судей и председателей районных судов, находящихся в отставке.