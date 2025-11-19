​В Заводоуковске проходит межмуниципальный марафон инвесткоманд Тюменской области

В Заводоуковске стартовал межмуниципальный марафон «Лучшие муниципальные практики Тюменской области». Это уже шестая встреча инвесткоманд региона, где обсуждают, как муниципалитетам эффективнее привлекать бизнес и развивать свои территории.

На площадке собрались около 70 специалистов — представители администраций, инвестиционные уполномоченные и профильные сотрудники муниципалитетов. К обсуждению подключились и коллеги из Курганской области и ХМАО–Югры, которые представят свои подходы к работе с инвесторами.

Ключевая задача марафона — разобрать успешные кейсы: от продвижения инвестиционного потенциала до подготовки предложений для конкретных бизнес-ниш. Участники также обсудят, как организовать работу с потенциальными инвесторами так, чтобы проекты быстрее переходили из стадии идеи к реализации.

Программа включает выезд на действующие инвестпроекты в Заводоуковском округе — участникам покажут примеры, которые уже работают в экономике территории.