Тюменская область признана лидером в урбанистике и архитектуре: детали форума «Малая Родина – сила России»

Тюменская область примет региональный день III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России». Мероприятия пройдут в Тюмени 20–21 ноября и будут посвящены вопросам урбанистики и архитектуры. Об этом сообщили в правительстве региона.

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева на встрече с губернатором Александром Моором отметила, что выбор Тюменской области в качестве площадки форума неслучаен.

«Регион признан лидером в урбанистике и архитектуре: здесь реализуются передовые проекты по преображению городской среды, налаживается сотрудничество с бизнесом и создаётся институт развития городов. Яркий пример грамотного подхода — мастер-план Тобольска», — сказала Гусева.

По её словам, именно поэтому главы муниципалитетов со всей страны приедут в Тюмень, чтобы обсудить стратегии развития городских территорий, вопросы цифровой и инклюзивной архитектуры, а также баланс между сохранением исторической застройки и современными проектами.

Участники регионального дня осмотрят новые жилые массивы и общественные пространства Тюмени, посетят лекции и встречи с экспертами.

На форуме ожидаются руководители муниципальных образований, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций. Программа размещена на сайте мероприятия.

Руководители регионов и муниципалитетов уже отметили значимость темы.

«Будет представлено много кейсов, которые сможем использовать для улучшения жизни наших граждан на новых территориях», — заявил глава Дебальцево Сергей Желновач.

Глава Белокалитвинского района Ростовской области Ольга Мельникова подчеркнула, что рассчитывает на обмен опытом и новые идеи для реализации в своём округе.

Форум проводится по поручению президента России, организатором выступает ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ.