Тюменский термальный источник «СоветSKY» признан крупнейшим в стране

Тюменский термальный источник «СоветSKY» официально признан крупнейшим в России. Эксперты Международной системы регистрации рекордов INTERRECORD зафиксировали площадь водного зеркала – 723,3 квадратных метра. Таким образом, бассейн внесен в Книгу рекордов России как самый большой термально-минеральный источник страны.

Директор Агентства туризма и продвижения региона Анна Линкер отметила: «Термальные источники – это то, что делает наш регион по-настоящему уникальным. Сегодня это направление переживает новый виток развития. Мы не просто следуем тренду на оздоровительный туризм – мы его формируем».

Сейчас в области проходит шестой термальный сезон. Каждые выходные гостей ждут праздничные программы и термальные перформансы.

В 2024 году в Тобольске открылся первый термальный курорт, а впереди – масштабный проект по созданию сети термальных кластеров. «Это не просто отдельные объекты, это целая экосистема для полноценного отдыха. Уверена, что это даст мощный импульс росту туристического потока», – подчеркнула Линкер.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что регион продолжает укреплять свои позиции как привлекательное туристическое направление, демонстрируя стабильный рост турпотока. За первую половину 2025 года регион посетили более 1,8 миллиона человек, что позволяет ожидать к концу года сохранения туристического потока на уровне прошлого года.