Средняя зарплата в сфере IT в России приближается к 150 тысячам рублей

Доля вакансий в IT в России за январь–сентябрь 2025 года выросла на 7,5% год к году, при этом средняя оплата труда в отрасли поднялась на 15% — до 146,5 тыс. руб. Такие данные приводят «Сбераналика» и «Работа.ру», пишет ТАСС. «По итогам 9 месяцев средняя оплата труда IT-специалистов составила 146,5 тыс. рублей, что на 15% выше, чем в прошлом году. Заработная плата в IT превышает средний уровень дохода (96,1 тыс. рублей) в 1,5 раза и растет быстрее на 2,2 п. п.», — говорится в итогах исследования.

Медианная зарплата IT-специалистов достигла 83 тыс. руб., что на 15,9% больше, чем год назад, и на 21% выше медианы по всем отраслям. Самые высокие средние доходы фиксируются в Москве (222,8 тыс. руб.), Чукотском АО (207,7 тыс. руб.), Московской области (179,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (177,3 тыс. руб.) и ЯНАО (147,2 тыс. руб.). Повышенные уровни в столичных агломерациях аналитики связывают с концентрацией крупных IT-компаний и устойчивым спросом на квалифицированные кадры, а на Севере и Дальнем Востоке — с традиционно более высокими региональными выплатами из-за климатических и логистических факторов.

По направлениям наиболее высокооплачиваемыми остаются специалисты по разработке программного обеспечения — их средний доход составил 178,3 тыс. руб.

Структурные сдвиги на рынке труда подтверждают данные «Работы.ру»: доля IT-вакансий за девять месяцев 2025 года выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, тогда как доля резюме в отрасли снизилась на 5,9%. Зарплатные предложения в опубликованных по стране вакансиях поднялись на 16,7%, в то время как зарплатные ожидания соискателей — на 8,5%. Эксперты отмечают сохраняющийся дисбаланс в пользу работодателей, которым приходится повышать офферы, чтобы закрывать позиции на фоне сокращения предложения кадров.