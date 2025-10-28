​В Тюмени открылись современные детские сады

Глава региона подчеркнул, что новые детские сады в Тюменской области – часть национального проекта «Семья», направленного на поддержку семей с детьми, и призваны стать местом, где дети делают первые открытия и формируют любовь к жизни.

В этот же день Александр Моор осмотрел новый корпус детского сада №151 на улице Интернациональной, где также созданы все условия для развития и игр. В детском саду работают музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и педагога-психолога.

В дошкольном учреждении созданы современные условия для всестороннего развития детей: просторные и светлые помещения, интерактивное оборудование, залы для музыки и физкультуры, соляная комната, кабинеты психолога и логопеда. Губернатор пообщался с многодетной мамой, которая высоко оценила новый детский сад, расположенный рядом с домом.

Губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с главой города Максимом Афанасьевым посетил детский сад №187 на улице Вьюжной, который был сдан с опережением графика на два месяца.

