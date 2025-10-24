Образовательные сервисы Тюменской области объединяются в мессенджере MAX

Образовательные учреждения Тюменской области активно переходят на использование отечественного мессенджера MAX.
– В ближайшие недели завершится переход учебных чатов Тюменской области в МАХ. Одна из наших ключевых задач – популяризация цифровых сервисов и повышение качества онлайн-услуг для населения. Стараемся максимально встроить образовательные приложения, которые помогут родителям ориентироваться в секциях детей, оплачивать их и подписывать документы онлайн. Кстати, такую возможность в оформлении документов уже дает бот «Госключ» в МАХ, – рассказал заместитель губернатора и директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.
Более 500 российских университетов уже подключены к сервису «Чаты ВузОнлайн», объединяющему свыше 300 000 пользователей. Около 200 вузов внедрили «Цифровой студенческий». В мессенджере также функционирует бот «Моя школа». В рамках проекта «Цифровой вуз» MAX объединит все необходимые образовательные сервисы: расписание занятий, цифровой ID студента, групповые чаты, а также новости и проекты в сфере образования.
Куратор Студсовета Тюменской области Дина Мокринская отметила удобство использования платформы «Сферум», доступной в MAX, для студентов СПО.
Подробнее о преимуществах отечественного мессенджера и разоблачении фейков о нем можно узнать из записи телемарафона «MAX: Максимальные возможности», напомнили в информационном центре правительства региона.