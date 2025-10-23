Территория у вокзала Тюмени преобразится благодаря сотрудничеству правительства, города, РЖД и бизнеса

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил о подписании четырёхстороннего соглашения о сотрудничестве между правительством региона, администрацией Тюмени, ОАО «РЖД» и ООО «Сибинтел-Холдинг». Этот документ открывает новый этап в развитии территории в районе железнодорожной станции Тюмень, охватывая Товарное шоссе и улицу Привокзальную.
В рамках соглашения здесь появятся современные общественные пространства, пешеходный бульвар и благоустроенные зоны отдыха. Особое внимание будет уделено сохранению исторического облика объектов культурного наследия – паровозного депо и водонапорных башен.
– Рядом уже работает учебный центр детской железной дороги. Ещё недавно здесь были заброшенные помещения, а сегодня – современное пространство, где занимаются дети. Это пример того, как промышленные здания получают вторую жизнь. Так же преобразится и территория у вокзала, – отметил Александр Моор, подчеркнув пример успешной ревитализации промышленных объектов.
Соглашение является рамочным и не предусматривает бюджетных обязательств. Оно призвано объединить усилия всех сторон для комплексного развития этой важной части Тюмени.