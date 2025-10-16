В Госдуме разрабатывают ужесточение правил по выгулу крупных собак

В Госдуме разрабатывают новые правила выгула собак, которые могут существенно ограничить права владельцев крупных пород. Как сообщили «Известия», межфракционная группа депутатов по обращению с бездомными животными подготовила несколько вариантов поправок к законопроекту, уже принятому в первом чтении 24 сентября, пишет «РБК».

Первоначальный вариант документа запрещал выгул потенциально опасных пород детям младше 16 лет и лицам в состоянии опьянения. Однако правительство поручило доработать законопроект, указав, что опасность могут представлять не только отдельные породы, но и любые крупные собаки.

Теперь парламентарии рассматривают два подхода. Первый вариант предполагает расширение действующего перечня из 12 потенциально опасных пород, куда могут добавить животных, которые чаще всего фигурируют в инцидентах с нападениями на людей. Второй вариант — введение ограничений по росту собак: запрещать выгул животных высотой в холке более 30-40 см. При этом предлагается учитывать возраст владельца:

детям до 14 лет — запретить выгуливать собак выше 30 см;

подросткам от 14 до 16 лет — выше 40 см.

Член рабочей группы Александр Спиридонов пояснил, что в особый перечень, независимо от подхода, войдут породы, которые неоднократно становились участниками нападений — среди них ротвейлеры, алабаи, немецкие овчарки, хаски, доберманы и бультерьеры.

Все предложения собраны в одном документе и уже направлены в правительство России для согласования.