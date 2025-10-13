Тюменские профессионалы получили признание

Первый областной конкурс «Трудовой код», прошедший в Тюменской области в рамках регионального проекта «Славим человека труда!» и национального проекта «Кадры», завершился торжественной церемонией награждения победителей. Мероприятие, призванное популяризировать достижения представителей разных профессий, состоялось на площадке международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс».

На конкурсе представили истории выдающихся профессионалов, представивших вдохновляющие примеры силы характера и преданности своему делу. Из 65 заявок в четырех номинациях были выбраны самые достойные.

В номинации «Человек труда» победу разделили преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Ольга Игнатова и электромонтер АО «СУЭНКО» Риваль Ибатулин.

Звание «Предприниматель – созидатель» завоевала генеральный директор ООО «Экотон» Ирина Григорьева.

Лучшей «Трудовой династией» признана семья начальника цеха обслуживания объектов водоснабжения и водоотведения ООО «Тюмень Водоканал» Андрея Мартюченко.

Среди молодых специалистов до 35 лет, добившихся высоких результатов, в номинации «Молодой профессионал» победил врач скорой медицинской помощи Владимир Межаков.

По информации департамента труда и занятости населения Тюменской области, о победителях будут созданы видеоролики, которые станут частью профориентационных материалов для молодежи.