В Екатеринбурге национализируют «Облкоммунэнерго» Боброва и Бикова

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и постановил передать в собственность государства активы АО «Облкоммунэнерго», ранее принадлежавшие уральским бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. Общая стоимость национализируемого имущества оценивается в 2 миллиарда рублей, сообщает It’s My City.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. На заседаниях представители суда и прокуратуры зачитали многотомное гражданское дело, насчитывающее 41 коробку документов.

По версии Генпрокуратуры, «Облкоммунэнерго» входило в состав «Корпорации СТС», которая имела монопольное положение в сфере поставки электроэнергии, водоснабжения и обращения с отходами на территории Свердловской, Тюменской, Курганской областей, а также ХМАО и ЯНАО. В ведомстве считают, что структура имела стратегическое значение для энергетической безопасности страны, при этом её конечными бенефициарами выступали Биков и Бобров, обладающие гражданством Австрии и проживающие за рубежом.

Следствие утверждает, что доходы от продажи коммунальных ресурсов выводились через банк «Агропромкредит» и перечислялись на счета в Австрии и Швейцарии. Иск Генпрокуратуры включал требование деприватизировать не только «Облкоммунэнерго», но и доли в более чем 80 компаниях, входящих в корпорацию.

В компании «СТС» отрицали обвинения, заявив, что активы были получены законно, а Артем Биков якобы уже отказался от австрийского гражданства.

В громком деле фигурируют 152 ответчика и третьих лица, среди которых — Биков, Бобров, их родственники, а также бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, его бывшая супруга Ирина Чемезова, экс-министр регионального госимущества Алексей Пьянков и бывший министр ЖКХ Николай Смирнов. Последнего обвиняют в мошенничестве: СМИ сообщают, что именно он дал показания, позволившие следствию раскрыть схему, связанную с «Облкоммунэнерго».

Сейчас Алексей Бобров и председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных находятся в СИЗО по обвинению в мошенничестве. Следствие считает, что они завысили тарифы в двух субсидиях на сумму более 500 млн рублей.

Под арестом также находится экс-вице-губернатор Олег Чемезов, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, через аффилированные структуры «Облкоммунэнерго» и дочернюю компанию «ОТК» из областного бюджета было незаконно получено более миллиона рублей.