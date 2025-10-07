Инвесторам представили 13 промышленных площадок в Заводоуковске

Промышленные инвест-туры становятся востребованным инструментом, который позволяет бизнесу оценить потенциал территории и принять взвешенное решение об инвестициях. Об этом заявил заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Александр Бобров, комментируя прошедший в Заводоуковском округе промышленный инвестиционный тур.

– Такой формат открывает новые возможности для инвестиций и устойчивого развития региона, – добавил он.

В рамках мероприятия потенциальным инвесторам были представлены 13 объектов промышленной инфраструктуры, расположенных в Заводоуковске и селе Новая Заимка. Участники тура смогли ознакомиться с действующими производственными комплексами, предприятиями, готовыми к расширению, площадками с развитой инфраструктурой и свободными земельными участками, подходящими для реализации различных проектов.

Заводоуковский округ предлагает инвесторам широкий спектр возможностей, от производственных площадок до участков для переработки сельхозпродукции и развития придорожного сервиса. В 2023 году муниципалитет сопровождал более 100 инвестиционных проектов, около половины из которых уже успешно реализованы.

Инвест-туры рассматриваются Инвестиционным агентством Тюменской области как эффективный инструмент для привлечения инвестиций в муниципалитеты региона и стимулирования их экономического развития.