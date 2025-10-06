16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  83,0000   EUR  96,8345  

Новости

Больше новостей
Запрет на ношение хиджабов в школах Югры - это:
Комментировать
0
Вы готовы пользоваться такси на базе Нивы и УАЗа?
Комментировать
0
Предложение Минпромторга включить в список лицензируемых для служб такси авто марок Нива И УАЗ - это:
Комментировать
0
Вы предпочитаете:
Комментировать
0
Больше опросов

​Эксперты выяснили финансовые предпочтения молодежи

Названы финансовые предпочтения поколения Z

​Эксперты выяснили финансовые предпочтения молодежи
Александр Щербак

Половина молодых людей до 25 лет оформляет себе дебетовую карту в подростковом возрасте, а большинство их них активно пользуются несколькими картами. Так, большинство жителей поколения Z в Уральском федеральном округе сообщили, что первые карты получили в возрасте 14-17 лет, а сейчас 63% респондентов пользуются 2-3 картами. Такие результаты исследования получили к форуму FINOPOLIS 2025 в ВТБ.

37% молодых респондентов поделились, что советовались с близкими, но окончательный выбор банка для выпуска своей первой карты делали сами. Еще треть указали, что приняли решение исключительно самостоятельно, а 27% доверились мнению семьи и друзей.

Исследование показало, что на выбор первой карты у молодежи в первую очередь влияет удобное мобильное приложение, бесплатное обслуживание, программа лояльности и бонусы. Важность стильного дизайна отметили только 17% участников исследования. А 79% сообщили, что важным при выборе банка является их отношение к бренду.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:18, просмотров: 135, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​На перекрестке в Сургуте столкнулись две иномарки: есть пострадавшие 533
  2. ​Артём Кириленко: «Предприниматели, получившую поддержку, за прошлый год создали более 100 новых рабочих мест. Это весомый вклад» 437
  3. Погуляем, поедим 430
  4. ​Будущим мамам Югры выплатили миллионы: в Отделении СФР рассказали, какие пособия доступны беременным 416
  5. ​Папы и дети проведут день вместе – в Сургуте пройдет фестиваль «День отца» 386
  6. ​Павел Шаромов: «Сургутская публика наелась привычной музыки ‒ людям хочется открывать новое» 361
  7. ​В Сургуте завершен очередной слет работающей молодежи «На крыло» 360
  8. До 150 метеоров в час: над Югрой ожидается яркий звездопад 353
  9. ​У восьми образовательных учреждениях Сургута появится освещение 349
  10. ​Великая трагедия и возрождение города 338
  1. ​Жителям одного из домов Сургута пришли платежки за полный месяц отопления, хотя тепло дали лишь в конце сентября 3675
  2. ​Проект «ДУМАть и Решать». Владимир Болотов 2742
  3. ​В Сургуте закрывается «Читай-город» на проспекте Ленина 2711
  4. ​Пьяная ссора в Сургуте закончилась нападением с ножами 1956
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 4-5 октября? // АФИША 1828
  6. ​Митинг или недоразумение? В Сургуте рабочие УТТ-2 перекрыли въезд к базе − «Сургутнефтегаз» называет инцидент частным случаем 1810
  7. ​В тур по России − не вставая с дивана // ФОТОРЕПОРТАЖ 1782
  8. ​В Сургуте завершается строительство жилого комплекса «Уютный-2» 1777
  9. ​Фестиваль «Мир звучит». Павел Шаромов // ONLINE 1746
  10. ​20 лет ожидания: школу в 5А микрорайоне Сургута обещают построить к 2028 году 1732
  1. Честная пятидневка 10552
  2. ​Опасные интернет-тренды 9250
  3. ​Что? Сало в шоколаде? Так это не шутка? 7627
  4. Возможно, эпоха частных владельцев у коммунальных и энергоактивов подходит к концу. Но для потребителей мало что поменяется 4755
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 13-14 сентября? // АФИША 4536
  6. ​Генпрокуратура добивается полной блокировки имущества энергетических бизнесменов Бикова и Боброва. Дело об изъятия активов рассмотрят 22 сентября 4452
  7. ​В Сургуте начали строить новую дорогу на Тюменском тракте 4311
  8. Закон об изъятии пустующих участков нужно использовать, чтобы очистить Сургут от заброшек. Но помимо закона нужна воля властей 4244
  9. ​​В Сургуте женщина сбила пятилетнюю девочку на глаза матери. Ребенок получил тяжелые травмы 4127
  10. ​В Сургуте три новые дороги соединят улицы Усольцева, Шидловского и Билецкого 3983

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика