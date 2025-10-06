Названы финансовые предпочтения поколения Z

Половина молодых людей до 25 лет оформляет себе дебетовую карту в подростковом возрасте, а большинство их них активно пользуются несколькими картами. Так, большинство жителей поколения Z в Уральском федеральном округе сообщили, что первые карты получили в возрасте 14-17 лет, а сейчас 63% респондентов пользуются 2-3 картами. Такие результаты исследования получили к форуму FINOPOLIS 2025 в ВТБ.

37% молодых респондентов поделились, что советовались с близкими, но окончательный выбор банка для выпуска своей первой карты делали сами. Еще треть указали, что приняли решение исключительно самостоятельно, а 27% доверились мнению семьи и друзей.

Исследование показало, что на выбор первой карты у молодежи в первую очередь влияет удобное мобильное приложение, бесплатное обслуживание, программа лояльности и бонусы. Важность стильного дизайна отметили только 17% участников исследования. А 79% сообщили, что важным при выборе банка является их отношение к бренду.