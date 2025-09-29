В Тюменской области усиливают борьбу с нелегальной занятостью и выплатой зарплат «в конвертах». Информация о работодателях, не оформляющих трудовые договоры с сотрудниками, направлена в Межрегиональную территориальную государственную инспекцию труда для проведения проверок.

Вопросы противодействия нелегальной занятости стали ключевыми на заседании областной межведомственной комиссии, организованном департаментом труда и занятости населения Тюменской области.

Участники комиссии рассмотрели меры по предотвращению нарушений трудового законодательства и обсудили ситуацию с организациями, уклоняющимися от официального оформления сотрудников.

В департаменте труда и занятости населения напоминают, что использование нелегальных форм трудоустройства влечет серьезные последствия для предприятий: штрафы, приостановку деятельности и включение в публичный реестр организаций, уличенных в нарушениях закона.

О фактах недобросовестной конкуренции, допускаемых работодателями с использованием механизмов нелегальной занятости, можно сообщить по телефонам «горячей линии» департамента труда и занятости населения Тюменской области: 42-61-18, 42-61-03, а также в Гострудинспекцию через сайт Онлайнинспекция.РФ.