Мурашко предупредил о взрывном росте ожирения к 2030 году

Если не изменить отношение людей к питанию и здоровому образу жизни, к 2030 году каждый второй взрослый человек на планете столкнется с ожирением. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на лекции федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

«К 2030 году каждый второй взрослый человек в мире будет жить с избыточной массой тела, если сегодня мы не поменяем установки у людей. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что победить ожирение – это просто. Некоторым людям нужно помогать, в том числе медикаментозно, хирургически. Причем отрицать это как заболевание нельзя. Это не просто внешний вид человека, это заболевание», – подчеркнул он.

По словам министра, ожирение повышает риск развития по меньшей мере 12 видов рака и ускоряет процессы старения. К группе заболеваний, связанных с лишним весом, он отнес также артериальную гипертензию, сахарный диабет II типа и саркопению.

Ранее опрос среди читателей siapress.ru выявил, что большинство сургутян сталкиваются с проблемой лишнего веса. Согласно результатам голосования, 71,1% респондентов отметили наличие проблемы, однако только 24% считают ее критичной. Примерно треть участников – 28,8% – заявили, что лишнего веса у них нет.