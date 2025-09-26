В ЦИК отметили рекордное число кандидатов из числа участников СВО

Более 1 600 участников специальной военной операции выдвинулись кандидатами на выборах в России в 2025 году. Об этом рассказала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Но самое главное отличие, что в этом году у нас пошла волна на выборах участников специальной военной операции, да, и очень хорошие результаты. У нас выдвигались 1 663 кандидата ‒ участники СВО, из них избраны 1 035», ‒ сказала Памфилова.

По ее словам, практически все заявки были одобрены. В ряде случаев кандидаты снимали свои кандидатуры самостоятельно, процент отказов оказался крайне низким.

Глава ЦИК отметила, что такая активность стала результатом призыва президента о приходе новых людей в политику. Она подчеркнула, что комиссия уделяет особое внимание работе с участниками СВО.