В Тюмени решили сохранить свой «Строитель», находящийся в плачевном состоянии

В Тюмени ищут деньги на реконструкцию дворца национальных культур «Строитель»

Фото wikimapia.org

Реконструкцию дворца национальных культур «Строитель» в Тюмени могут включить в проект регионального бюджета на ближайшие три года. Об этом сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

«Департамент культуры направил предложение в главное управление строительства о включении объекта в перечень при формировании проекта областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», — пишет РБК-Тюмень.

Ранее стало известно, что средства на реконструкцию дворца не вошли в областной бюджет на 2025-2027 годы. При этом в департаменте культуры отметили, что рассматривается возможность привлечения инвесторов для дополнительного финансирования. В правительстве области пояснили, что при различных моделях партнёрства культурная составляющая «Строителя» останется приоритетной.

Дворец национальных культур «Строитель» был закрыт из-за ненормативного технического состояния здания. По оценкам специалистов, стоимость его реконструкции составит около 2 млрд рублей.

Напомним, что в Сургуте дворец культуры «Строитель» (ныне Городской культурный центр) был снесен, на его месте расположится сквер. Когда и где будет построен новый ГКЦ, пока неизвестно.


Сегодня в 16:57
