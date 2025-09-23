На Минской в Тюмени возведут новый детский сад на 550 мест

В Тюмени появится новый детский сад на 550 мест. Его строительство станет возможным благодаря соглашению о партнерстве между правительством Тюменской области, администрацией города и тремя компаниями-застройщиками. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Детский сад будет построен на улице Минской. В рамках соглашения администрация Тюмени предоставит земельный участок без проведения торгов. Застройщики разработают проект и возведут здание с устройством кровли, перекрытий, лестниц, окон и дверей. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию обеспечит правительство региона.

– Такой механизм строительства – эффективный метод, который позволяет добиться солидной экономии бюджетных средств при возведении необходимых людям социальных объектов, – отметил Александр Моор.

В дальнейшем планируется использовать подобную модель и для строительства школ, подчеркнул губернатор.

В июле во время встречи с застройщиками глава региона отметил важность возведения социальных объектов:

– Население в регионе продолжает расти. Так что одна из наиболее важных задач – возведение школ, детских садов, медицинских учреждений. Особенно в тех районах, где идёт активная застройка. Вместе с компаниями договорились найти механизмы сбалансированного развития населённых пунктов.