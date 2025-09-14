NASA выбрала четверых смельчаков для «марсианской тюрьмы»

NASA объявило состав второго экипажа для годового эксперимента CHAPEA, в рамках которого четыре добровольца будут жить в полной изоляции, имитируя условия пребывания на Марсе. С 19 октября 2025 года они проведут 378 дней в бункере Mars Dune Alpha, расположенном в Космическом центре Джонсона (США). Об этом сообщили на сайте NASA.

Участники столкнутся с реалистичными условиями предполагаемой марсианской миссии: ограниченные ресурсы, задержки связи, поломки оборудования, психологические и физические нагрузки.

Добровольцы также будут выращивать овощи, управлять роботами, проводить «внекорабельные выходы» на имитационной марсианской поверхности, заниматься наукой и жить в условиях, максимально приближенных к предполагаемым условиям на Марсе. В бункере будет предусмотрено все необходимое: система водоснабжения, медицинская аппаратура и лабораторное оборудование.

Программа CHAPEA позволяет NASA исследовать, как изоляция и стресс влияют на поведение, психологию и работоспособность людей. Полученные данные станут основой для планирования реальных экспедиций на Марс.