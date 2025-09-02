Для борьбы с кибермошенничеством в Тюменской области разработали новый проект

В Тюменской области запустили новый проект «Стопмошенники72.рф», направленный на защиту жителей региона от кибермошенничества – одной из самых острых проблем нашей жизни. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на личной странице в социальной сети.

По словам главы региона, только за первые шесть месяцев 2025 года тюменцы потеряли более 1,6 миллиарда рублей из-за действий мошенников. За этой цифрой стоят реальные трагедии: утраченные сбережения, жильё и спокойствие людей.

Проект «Стопмошенники72.рф» призван сформировать у населения правильную модель поведения при общении с мошенниками: не вступать в диалог, не верить обещаниям и сразу прекращать контакт.

– Образ проекта символичен: мошенник – это монстр. Невидимый, но опасный, он способен похитить деньги, данные и спокойствие. С ним нельзя договориться, его можно только остановить, не давая ни малейшего шанса, – рассказал Александр Моор.

На сайте проекта размещены подробные инструкции по защите от мошенников, реальные истории пострадавших, схемы распространённых обманов и практические советы, как избежать мошенничества. Все материалы созданы с целью сделать каждого жителя области более защищённым и уверенным.

Инициатива реализована совместно с прокуратурой Тюменской области, Управлением МВД России по региону и Отделением Банка России по Тюменской области. Губернатор подчеркнул важность информированности и взаимопомощи жителей в борьбе с этой угрозой.

– Земляки, объединимся против большой общей угрозы, – призвал губернатор.

Проект «Стопмошенники72.рф» уже доступен для всех тюменцев и призван стать надежным помощником в сохранении безопасности и финансового благополучия.