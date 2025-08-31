16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  80,4261   EUR  94,3841  

Новости

Больше новостей
Сталкивается ли ваш ребенок с буллингом?
Комментировать
0
У вас есть тревога насчет будущего?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Тюменской области повышают доступность медицинской помощи

Фельдшеры и доктора едут работать в тюменские села

​В Тюменской области повышают доступность медицинской помощи
Фото: vk.com/oblzdrav72

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжают способствовать укреплению системы здравоохранения Тюменской области и обеспечивают надежную медицинскую поддержку даже в самых отдаленных уголках региона. Так, только в Областной больнице №9 трудоустроены 24 медицинских работника в рамках реализации этих инициатив, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В 2025 году в Областной больнице №9 Тюменской области появились два «Земских фельдшера», ставших участниками региональной программы поддержки медицинских специалистов, работающих в сельской местности. Одной из них стала Валентина Смирнова, которая после четырех лет работы на скорой помощи решила сменить город на Вагайский район и устроилась в местное медучреждение.

Семеро медицинских работников из трудоустроенных в Областной больнице №9 в рамках программ работают на фельдшерско-акушерских пунктах.

Валентина Смирнова отмечает, что руководство больницы активно поддерживает сотрудников, создавая комфортные условия для работы и адаптации в новом коллективе. Помимо оказания первичной медицинской помощи и экстренных консультаций, специалисты участвуют в профилактической работе и жизни местного сообщества.

– Программы позволили повысить уровень здоровья жителей и создать благоприятные условия для жизни в сельской местности, – отметили в депздраве.


нравится (0) не нравится (0)
31 августа в 18:33, просмотров: 688, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Дикая Бара 788
  2. С шашкой – за парту 758
  3. ​Радость победы и горечь потерь 734
  4. ​Мама и две дочки пострадали в ДТП на трассе в Югре 415
  5. ​В Югре начался сезон охоты и сбора шишек: что нужно знать 412
  6. ​Соцсети, давление и дорогие квартиры: молодежь чувствует себя хуже старших поколений 412
  7. Какой будет ключевая ставка в 2026 году? 410
  8. В Госдуме готовится законопроект об отмене учебы по субботам 403
  9. Отделение СФР по Югре компенсирует затраты на рабочие места для инвалидов 390
  10. Помните, что от качественных знаний зависит ваше будущее 386
  1. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4204
  2. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4190
  3. Владимир Базаров — пример того, как даже на неплохого и деятельного чиновника найдется своя «папочка» с уголовным делом 2483
  4. ​Благоустройство Сургута: итоги сезона и планы на будущее // ONLINE 2297
  5. ​Доктор, у меня это. Альцгеймер // ONLINE 2150
  6. ​Бастрыкин заинтересовался дракой мигрантов в Сургуте 1827
  7. ​Geely и Knewstar: стиль, надежность и новые возможности в «Восток Моторс» 1805
  8. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 30-31 августа? // АФИША 1788
  9. ​Собянин и Алекперов могут приехать на 50-летие Когалыма 1773
  10. ​До конца года в Сургуте появятся 63 новых «теплых» остановки 1700
  1. ​Новый iPhone 17 в России может стоить до полумиллиона рублей в первый день продаж 7672
  2. ​Единственный в истории Сургута 5468
  3. Оборонные комиссии – в действии 5069
  4. ​В воскресенье в Сургуте перекроют дороги из-за летнего фестиваля 4597
  5. ​В Сургуте улицу Киртбая «пробьют» до Тюменского тракта к концу 2026 года 4590
  6. ​Новый сквер в Сургуте оказался без людей – жители предлагают, как это исправить 4381
  7. ​В Сургуте перекроют улицу на время реконструкции «Шаг в бессмертие» 4218
  8. ​Строительство Восточной объездной дороги в Сургуте начнется уже этой осенью 4204
  9. В Сургуте на две недели ограничат движение на «аэрофлотской» развязке 4190
  10. Сургуту нужно больше яркого, необычного, в хорошем смысле провокативного искусства на улицах города 3977

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика