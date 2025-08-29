В России вступают новые правила звонков от компаний к клиентам

С 1 сентября в России изменятся правила приёма входящих звонков: на экранах телефонов начнут отображаться не только номера, но и название компании или индивидуального предпринимателя, а также категория звонка. Соответствующее постановление правительства уже подписано, сообщил РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Новая система будет действовать для звонков от организаций и ИП. Теперь абоненты смогут заранее видеть, кто им звонит, и с какой целью — например, «Банк», «Реклама» или «Услуги связи». Длина отображаемого сообщения составит до 32 символов. Передача данных будет осуществляться операторами связи на основе договоров с бизнесом.

Маркировка звонков стала частью пакета мер по противодействию киберпреступности. Её главная цель — борьба с телефонным мошенничеством, когда злоумышленники маскируются под легальные компании. «Человек сможет увидеть не просто неизвестный номер, а название компании и цель звонка. Это лишает мошенников их главного инструмента — анонимности», — отметил представитель аппарата Григоренко.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переносе сроков обязательного запуска маркировки звонков с 1 сентября на 1 декабря 2025 года. Однако в итоге решение об отсрочке принято не было.