АО «Транснефть – Сибирь» провело экологическое мероприятие по восстановлению популяции краснокнижного сибирского осетра в реках Обь-Иртышского бассейна. В р. Иртыш на территории Тюменской области выпущена партия молоди ценного вида.

Выращивание и выпуск мальков по заказу предприятия выполнил Абалакский экспериментальный рыборазводный завод ФГБУ «Главрыбвод». Средняя навеска молоди составляет около 10 граммов. Необходимый вес для обеспечения жизнестойкости особей – не менее 3 грамм. До такого веса они растут три месяца в специальных «яслях», максимально приближенных к естественной среде обитания, а затем отправляются в природную акваторию. Удовлетворительное состояние биоресурсов подтвердила государственная комиссия по контролю искусственного воспроизводства, в которую входят представители Росрыболовства.

Мероприятия по воспроизводству водных биоресурсов направлены на поддержание их видового разнообразия в регионах ведения производственной деятельности предприятия.

«Абалакский завод продолжает воспроизводство и выпуск молоди данной популяции в реки Обь-Иртышского бассейна. И особенно приятно, что компания «Транснефть – Сибирь» на протяжении уже нескольких лет продолжает сотрудничать с нашей организацией, ответственно относится к сохранению и восполнению водных и биологических ресурсов. Ежегодные выпуски краснокнижных видов рыб приносят свои результаты: их число в реках растет», – отметил советник начальника Нижне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Константин Дудин.

До конца августа АО «Транснефть – Сибирь» планирует выпустить около 400 тыс. экземпляров молоди сибирского осетра в реку Иртыш на территории Тюменской области, включая данную партию мальков. Выпуск мальков проходит этапами — точное их количество рыбоводы подсчитывают после проведения выпуска в естественную среду всех партий. Ранее в 2024 году АО «Транснефть – Сибирь» выпустило 2,3 млн мальков сибирского осетра и муксуна в реки Обь-Иртышского рыбохозяйственного района.

АО «Транснефть – Сибирь» на регулярной основе участвует в восполнении водных биоресурсов при реализации работ по замене и ремонту линейной части подводных переходов магистральных нефтепроводов с целью повышения надежности эксплуатации и экологической безопасности производственных объектов.