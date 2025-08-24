В Тюменской области незаконный майнинг нанёс ущерб на 65 миллионов рублей

В Тюменской области продолжается работа по выявлению фактов так называемого «серого» майнинга. На заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения обсудили промежуточные итоги реализации Комплексного плана, который действует в регионе с апреля этого года.

— Официально зарегистрированного майнинга на территории Тюменской области нет. Поэтому все зафиксированные случаи имеют признаки незаконных действий. Разработанный план подразумевает взаимодействие всех участников процесса, включая органы внутренних дел. К сожалению, случаи незаконного майнинга выявляют в многоквартирных домах, что ставит под угрозу безопасность огромного количества их жителей. Мы договорились, как будем взаимодействовать, — заявил заместитель губернатора, руководитель штаба Павел Перевалов.

По информации компании «Газпром энергосбыт Тюмень», с мая проведено около 1800 обходов в частном секторе и многоквартирных домах. Разработан порядок действий для сотрудников при выявлении признаков незаконного использования электроэнергии.

В органы МВД уже направлены пять заявлений. Общий ущерб от нелегального майнинга энергетики оценивают примерно в 65 миллионов рублей.

Свою работу ведут и «Россети Тюмень». Только в Нижнетавдинском округе специалисты обнаружили семь объектов с признаками деятельности «серых» майнеров. Материалы также переданы в полицию, проверки продолжаются.

В ближайшее время энергосбытовые компании при поддержке Государственной жилищной инспекции разработают дополнительный алгоритм действий при выявлении незаконного майнинга в многоквартирных домах. Ожидается, что документ позволит эффективнее бороться с нарушителями.

Комплексный план по борьбе с «серым» майнингом утверждён в регионе в апреле 2025 года. Он предполагает совместную работу энергетиков, надзорных органов и правоохранительных структур.