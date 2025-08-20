16+
​Набережная Иртыша станет новой точкой притяжения для туристов в Тобольске

Новая набережная в Тобольске объединит Кремль и реку

​Набережная Иртыша станет новой точкой притяжения для туристов в Тобольске
t.me/gkh72to

Концепцию благоустройства территории в районе строящегося концертного зала с выходом на берег реки Иртыш обсудили в Тобольске. Создание комфортной и привлекательной зоны отдыха у реки рассматривается как важный шаг в развитии туристического потенциала города.

Перспективную зону благоустройства посетили заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев, руководитель дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области Андрей Хан, глава города Петр Вагин, директор управления «Запсибнефтехим» Елена Бельская и проектировщики.

– Тобольск имеет уникальный ландшафт с выходом к реке. Этот подарок природы необходимо использовать, – подчеркнул Павел Перевалов. – Личное посещение будущей площадки благоустройства даёт много информации для выбора концептуальных и технических решений. После доработки решений, можно будет приступать к благоустройству.

Проект предусматривает создание современной прогулочной зоны протяженностью 260 метров. Существующий ландшафт будет использован для организации зоны отдыха с пешеходными дорожками, живописными клумбами и современным освещением. На берегу Иртыша появятся удобные скамейки и оригинальные малые архитектурные формы.

Реализация проекта позволит создать единую рекреационную зону, связав туристический маршрут от Тобольского кремля через Базарную площадь к живописному берегу реки. Это сделает город еще более привлекательным для туристов, предлагая новые возможности для отдыха и прогулок.

Новая набережная Иртыша станет не только местом отдыха для горожан, но и важной точкой притяжения для туристов, желающих насладиться красотой сибирской природы и богатой историей Тобольска.


Сегодня в 19:26
