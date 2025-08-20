В Кондинском районе повышают качество банковского сектора

Глава Кондинского района Алексей Зяблицев и вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов подписали соглашение о сотрудничестве. Укрепление партнерства направлено на внедрение в самом южном муниципалитете ХМАО – Югры современных финансовых технологий, повышение качества банковского сервиса и доступности услуг, совершенствование финансовой грамотности.

– Это новый этап в развитии наших долгосрочных отношений, нацеленный на социально-экономическое развитие Кондинского района, – сообщил глава Кондинского района Алексей Зяблицев на своих страницах в соцсетях.

Документ был подписан на торжественном открытии обновленного офиса банка в поселке Междуреченский.

– 51% экономически активного населения Югры пользуются нашими услугами. И, независимо от масштабов муниципалитета – большой это город или поселок, мы стремимся создать одинаково высокий уровень сервиса и доступности финансирования для югорчан. Помимо модернизации и открытия новых офисов в ХМАО, мы развиваем выездной сервис: из 9 менеджеров-курьеров во всем регионе, 2 работают в Кондинском районе, чтобы в течение суток решить финансовые вопросы жителей в любой точке, – отметил Виталий Мосунов.