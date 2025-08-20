В Госдуму внесен законопроект о бесплатном питании в российских школах

В Госдуму внесён законопроект о введении бесплатного двухразового питания для всех школьников России. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по контролю Дмитрий Гусев. По словам депутата, в стране обучается более 18 миллионов детей, при этом у многих выявлены хронические заболевания, одной из причин которых он назвал отсутствие регулярного питания.

«Наш законопроект – это уверенность родителей в завтрашнем дне. Реализация инициативы на федеральном уровне станет важным шагом к обеспечению здоровья детей по всей стране», – отметил Гусев.

Сейчас бесплатное горячее питание один раз в день получают ученики с 1-го по 4-го класса, а также школьники льготных категорий – дети из многодетных и малообеспеченных семей, сироты и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Остальным школьникам питание предоставляется на платной основе.

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действует аналогичная система. Все ученики начальной школы обеспечены бесплатным одноразовым горячим питанием, а для льготных категорий школьников предусмотрено двухразовое бесплатное питание. В их число входят дети-инвалиды, дети, находящиеся под опекой, школьники из многодетных и малообеспеченных семей, а также члены семей участников специальной военной операции.