В Тюменской области обновляют системы жизнеобеспечения: акцент на качество воды и безопасность

В Тюменской области продолжается активная модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. Для реализации проектов модернизации используются инструменты инфраструктурного меню федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры», которая реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семён Тегенцев в эфире программы «Вести. Интервью» телеканала ГТРК «Регион-Тюмень».

По словам Семёна Тегенцева, в Тюмени завершена модернизация Велижанской водоочистной станции, а также близки к завершению работы на Метелевской водоочистной станции. На объектах создается современная система очистки воды, как для питьевого водоснабжения, а также для того, чтобы сбрасывать сточные воды в водные объекты, доводя их до значения рыбохозяйственных регламентов.

Модернизация коммунальной инфраструктуры также ведется в Сладковском, Казанском, Юргинском, Упоровском и Уватском округах.

Особое внимание уделяется внедрению современных технологий и повышению безопасности.