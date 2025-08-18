В России задумались о запрете смартфонов в детских лагерях

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая направила письмо министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением ввести запрет на использование мобильных телефонов в детских оздоровительных лагерях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

По словам депутата, в её адрес поступают многочисленные жалобы родителей, которые обеспокоены тем, что во время отдыха в лагерях дети бесконтрольно используют гаджеты. При этом у администрации таких учреждений нет правовых оснований для введения ограничений, так как действующие нормы — в частности, положения закона «Об образовании в РФ» и соответствующие методические рекомендации — распространяются только на школы.

«Прошу вас направить позицию Министерства просвещения Российской Федерации о необходимости внесения изменений в законодательство для распространения запрета на использование гаджетов в детских лагерях», — говорится в письме.

Буцкая также подчеркнула, что в лагерях должна вестись воспитательная, образовательная и патриотическая работа, однако её эффективность снижается из-за того, что дети значительную часть времени проводят в телефонах.