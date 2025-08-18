Жители ХМАО открыли в июле 18,5 тысячи вкладов

Жители ХМАО-Югры открыли в июле 18,5 тыс. вкладов, это на 12% больше, чем в июне. Активнее югорчан в Уральском федеральном округе оказались только жители Свердловской области, они открыли 26 тыс. вкладов. Тройку лидеров по такому показателю занимает Челябинская область – 18,4 тыс. вкладов, в Тюменской – 14,9 тыс. Такую статистику опубликовали в ВТБ.

«Средний размер вклада с начала года вырос на 10% и составил 1 млн 230 тыс. рублей. Немного уменьшился в июле на 4% интерес югорчан к накопительным счетам, лидерами по количеству являются также свердловчане. Однако они на накопительных счетах хранят в среднем 145 тыс. рублей, а югорчане наполовину больше – 220 тысяч», – отметил управляющий банка в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.

В целом по стране с начала года россияне увеличили объем банковских накоплений на 6%. Основная сумма сбережений населения – в рублях, доля валютных накоплений с начала 2025 снизилась с 6,8% до 5,4%.