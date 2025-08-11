​Из Тюмени запустят прямые чартеры в Шарм-эль-Шейх

Египетская чартерная авиакомпания Sky Vision Airlines с 28 августа начнёт выполнять прямые рейсы из российских городов, включая Тюмень, в Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в «Ассоциации туроператоров России».

Полёты из Тюмени будут проходить один раз в полторы недели. Также рейсы запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Омска, Перми и Уфы. Перевозки будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800. Заказчиком чартерной программы выступает компания PEGAS Touristik.

Sky Vision Airlines была основана в 2022 году и начала коммерческие перевозки в январе 2023-го. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Египет.

Ранее прямые рейсы из Тюмени в Шарм-эль-Шейх запустила Azur Air. Эта авиакомпания также планирует включить в зимнюю программу полёты во вьетнамский Нячанг.