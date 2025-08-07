​В Госдуме предложили запретить строительство многоэтажек в городах с дефицитом инфраструктуры

Группа депутатов Государственной думы внесла законопроект, предусматривающий запрет на строительство многоэтажных многоквартирных домов в населённых пунктах, где отсутствует достаточная транспортная, коммунальная и социальная инфраструктура. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ. В частности, вводится новое понятие — «населённые пункты с дефицитом инфраструктуры». Под этим понимаются территории, где существующие ресурсы и объекты не соответствуют потребностям жителей и не способны обеспечить базовые условия для нормальной жизни при увеличении населения.

Согласно инициативе, решение о строительстве в таких населённых пунктах должно приниматься на уровне субъектов Российской Федерации, но исключительно после проведения комплексной оценки состояния инфраструктуры. За проведение оценки будет отвечать федеральный уполномоченный орган.