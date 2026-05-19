​Евгения Черенкова: «Здесь есть все возможности для реализации. Северный регион затягивает и дает возможности»

Интервью о том, как креативный дизайнер из Югры Евгения Черенкова облачает смыслы в вышивку

В новом интервью с представителями креативных индустрий познакомились с жизнью и деятельностью Евгении Черенковой − основательницы бренда одежды с вышивкой и авторской типографикой «Северный берег». Ее работы − это сочетание смысла, эстетики и бережного отношения к традициям, где каждая деталь несёт в себе историю и символику.

История локального бренда одежды − это не только про моду, но и про идентичность, путь к которой проходит через эксперименты, ошибки и глубокое осмысление традиций. Югра − один из примеров территории, где местные производители формируют культурную среду и находят свою аудиторию.

Путь в индустрию через синтез маркетинга и дизайна

Одним из ключевых моментов в истории бренда стало понимание, что маркетинг и дизайн не существуют отдельно. На старте карьеры Евгения занималась рекламой, полиграфией и продвижением, но со временем пришла к выводу, что успешный продукт невозможен без комплексного подхода. «Я бы не стала разделять маркетинг и рекламу от дизайна, потому что это неразрывная цепочка, невозможно быть творцом, создавать успешный проект, и не заявлять об этом», − говорит она.

Создание собственного бренда стало продолжением профессионального опыта. Работа в типографии дала понимание визуального языка, а маркетинг − инструменты для продвижения. Этот синтез позволил избежать типичной ошибки − создавать продукт без стратегии его вывода на рынок.

От вдохновения до реализации

Изначально проект не задумывался как полноценный бизнес. Это был творческий поиск − желание сделать что-то эстетически значимое и одновременно близкое людям. Интерес к русской культуре, каллиграфии, славянской вязи − все это не было маркетинговым ходом. Скорее, внутренней потребностью: прикоснуться к корням и дать им новое звучание. «Вообще, этот бренд не задумывался как сильный бизнес-проект, это был действительно внутренний творческий посыл», − поделилась Евгения Черенкова.

Отправной точкой стала работа художников и интерес к русскому культурному коду. Постепенно сформировалась идея: перенести элементы традиционной культуры в современную повседневную одежду, сделав вышивку ключевым элементом. Однако речь шла не о буквальном копировании народных мотивов. Задача заключалась в том, чтобы переосмыслить традиции и сделать их актуальными для городской аудитории.

Вышивка как язык

Вышивка в «Северном береге» − это способ коммуникации. Она передает идею «оберега», символа, который несет одновременно и эмоциональную, и культурную нагрузку. Для стиля бренда характерно использование узнаваемых мотивов русской традиции, но адаптированных под современный дизайн. За счет акцента на минимализме и носибельности создается эмоциональная связь с покупателем.

По словам Евгении, важно было сохранить культурный код, не перегружая изделие, «чтобы в результате получился продукт, который воспринимается как стильный и осмысленный и который носят с гордостью».

Первые шаги: тестирование и поиск формата

Как и большинство креативных проектов, бренд начинался с экспериментов. На этапе тестирования не требовались большие инвестиции − важнее было понять, откликается ли идея аудитории.

Первые изделия создавались с минимальными ресурсами: сотрудничество со швейными производствами, поиск специалистов по вышивке и работа с небольшими партиями. Со временем стало ясно, что для масштабирования необходимы вложения: в оборудование, производство и команду.

«Любая новая идея… это несложно, когда она находится на этапе тестирования, − отмечает Евгения. − Ты можешь ее попробовать, не вкладываясь в покупку оборудования, ты идешь к профессионалам, как это сделала я в свое время».

Об этапах производства одежды

Процесс создания одежды с вышивкой сложнее, чем может показаться. Он требует и специального оборудования, и профессиональных навыков.

Основные этапы таковы:

  • Разработка дизайна
  • Подготовка макета под вышивку
  • Производство изделия
  • Контроль качества

На начальном этапе команда активно сотрудничала с профессионалами со стороны, перенимая их опыт. Это позволило избежать критических ошибок и быстрее выйти на желаемый уровень качества.

Как найти идеальный канал продаж?

У «Северного берега» их два. И оба работают на полную.

Офлайн − это про чувства. Мультибрендовые магазины, ярмарки, локальные точки. Там люди видят, трогают, примеряют и влюбляются. Это репутация, лояльность и живое тепло, которое не передать через экран.

Онлайн − это про масштаб. Соцсети и прямые продажи дают стабильный поток заказов. Главное − не терять контакт и постоянно получать обратную связь.

А самые эффективные инструменты, по словам Евгении, − это городские мероприятия, локальные блогеры, «сарафанное радио» и, конечно, искренняя активность в соцсетях. И все это цементируется офлайн-коммуникацией: личные знакомства и поддержка сообщества формируют настоящее доверие.

Югра − точка роста

Отдельное место в интервью занимает тема региона. Несмотря на стереотипы о северных территориях, Югра предоставляет множество возможностей для развития. Здесь активная культурная среда, поддержка инициатив и заинтересованная аудитория.

Как рассказывает Черенкова, регион не ограничивает, а наоборот дает ресурс для реализации идей: «Мы живем в Сургуте, создаем бизнес по месту жительства. Здесь есть все возможности для реализации. Северный регион затягивает и дает возможности».

Конечно, проект сталкивался с проблемами: нехватка ресурсов на старте, сложности производства, необходимость быстро обучаться новому. Но здесь, по мнению Евгении, важно не бояться обращаться за помощью к опытным профессионалам, которые помогут ускорить развитие и снизить риски.

Одежда как носитель смысла

Современная мода все чаще становится способом самовыражения. Для локального бренда из Югры одежда приобретает дополнительное значение − она становится носителем культуры и символом связи с корнями. Путь от идеи до устойчивого бизнеса оказался непростым, но именно через такие истории формируется новое лицо креативной индустрии регионов.

История Евгении Черенковой показывает, что креативные индустрии − это не только про творчество, но и про экономику, идентичность и развитие территорий. Подобные проекты способны формировать культурные тренды, создавать новые рабочие места, развивать предпринимательство и укреплять связь между людьми и их регионом.

АНО «Лаборатория успеха» благодарит Евгению Черенкову за откровенный разговор, теплую атмосферу и вклад в развитие креативных индустрий Югры.

Также читайте интервью о том, как приходит вдохновение, помогает ли аниматорам искусственный интеллект и что же на самом деле представляет собой анимация – творчество или практичный бизнес, – с художницей, аниматором и амбассадором открытого национального чемпионата творческих компетенций ArtMasters, победительницей конкурса на грант Губернатора Югры «МедиаВышка 2024» в номинации «Анимация», выпускницей «Мастерской новых медиа», серебряным призером командных соревнований «АртМастерс регионы» Екатериной Исаевой.


