Начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута – о главных правилах безопасности зимой

Провалился под лед, не услышал запах дыма, не успел проснуться ночью – иногда для беды хватает нескольких секунд. В Сургуте сейчас сразу два сезонных риска: пожары и опасный лед. О том, как защитить себя, детей и дом, рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации Сургута Андрей Рачёв.

– Давайте для начала: какие направления сезонных рисков сейчас в приоритете?

– Учитывая начало осенне-зимнего периода, ежегодно наиболее актуальными сезонными рисками в это время являются обеспечение безопасности людей на водных объектах, потому что именно в данный период происходит ледостав: лед еще не везде сформировался достаточно для того, чтобы безопасно на нем находиться. И второй сезонный риск, наиболее актуальный для осенне-зимнего периода, – это, конечно же, техногенные пожары.

– Давайте эти два направления обсудим более подробно. Какая обстановка на сегодня с пожарами и какие причины наиболее типичны для Сургута?

– Если говорить о статистике, то ситуация по сравнению с прошлым годом достаточно сложная. Мы наблюдаем превышение количества пожаров, а также погибших и пострадавших по сравнению с прошлым годом. Если говорить в цифрах, то на сегодня в городе Сургуте произошло 358 пожаров, в прошлом году – 344. По количеству погибших, к сожалению, на пожарах погибло 13 человек. В прошлом году – семь. Количество пострадавших тоже больше, чем в прошлом году: 10 пострадавших в этом году, в прошлом – девять. То есть наблюдается, как я уже говорил, превышение данных показателей по количеству пожаров, погибших и пострадавших.

– С чем-то это можно связать, с каким-нибудь фактором, либо это естественные какие-то причины?

– В период похолодания, как правило, ежегодно количество пожаров возрастает, в среднем на 20%. Тем не менее вы все знаете последний резонансный пожар, который у нас произошел в дачном кооперативе «Прибрежный», где в результате пожара погибло восемь человек, из них четверо детей. Поэтому всегда наблюдается увеличение количества пожаров, и именно в этот период мы усиливаем профилактические мероприятия.

На данный момент у нас работает профилактическая группа, осуществляем ежедневные рейды по дачным кооперативам. В первую очередь мы сосредоточили свое внимание на многодетных семьях, проживающих в дачных кооперативах, и семьях, которые находятся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.

На сегодня составлен график таких мероприятий, всего нам необходимо посетить около тысячи семей, проживающих в дачных кооперативах. В рейдовых мероприятиях участвуют сотрудники Управления по делам ГО и ЧС администрации города, Госпожнадзора, 1-го пожарно-спасательного отряда и социальные службы. То есть главная задача такая: мы выезжаем в дачный кооператив, проводим профилактическую беседу, доводим основные правила пожарной безопасности, риски, с которыми может столкнуться семья, выдаем тематическую памятку и, конечно же, рекомендуем установить пожарные извещатели.

Я, кстати, вот сегодня взял с собой этот прибор, хотел бы вам его показать. Это, скажем так, наиболее простой, но тем не менее эффективный извещатель, который позволяет в любое время суток обнаружить источник возгорания, среагировать на появление дыма, и самое главное – издать громкий звук, тем самым разбудив жителей дома.

Стоимость его достаточно небольшая – около 500 рублей. Его рекомендуется устанавливать в жилых помещениях и в коридорах. Эти датчики находятся в свободной продаже, в том числе на маркетплейсах. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы порекомендовать всем жителям приобрести данный извещатель и установить его в своих жилых помещениях.

Кроме этого, хотел бы отметить, что начиная с 2023 года установка таких извещателей для отдельных категорий населения – многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации – является обязательной, поэтому это тоже нужно учитывать. Почему? Потому что именно этот прибор может спасти жизнь, особенно в ночное время.

– А он, получается, на батарейках работает?

– Да, он работает на батарейках. В частности, в этом приборе применяется батарея «Крона». Устанавливается довольно просто, буквально на двух шурупах, на потолок. Соответственно, как я уже сказал, размещается в жилых помещениях, где люди спят, и в коридорах.

– Получается, мы должны оповестить горожан, что в квартирах и в частных домах обязательно нужно установить такое устройство. А это единственное такое устройство, которое нужно, чтобы себя полностью защитить? Или, может быть, есть определенный набор, который должен иметь каждый сургутянин, чтобы быть в безопасности?

– Нет, это, конечно же, не единственный способ предотвращения пожаров. Также хотел бы порекомендовать приобрести как в жилой дом, так и в квартиру ряд других первичных средств пожаротушения. Если говорить о доме, то это огнетушитель, несгораемое полотно, запас воды, песка, ведра, топор. То есть вот такой набор первичных средств пожаротушения позволит на начальной стадии пожара его потушить, ликвидировать и тем самым не допустить распространения огня.

В том числе и в квартире рекомендуется, помимо извещателя, иметь огнетушитель, который позволит оперативно потушить небольшой очаг возгорания.

– Вы как раз пришли к нам в тот день, когда у нас были учения, так что даже символично. Давайте перейдем к другой теме. Лед – тоже очень серьезная проблема. На какой стадии сейчас формирование льда на протоках, реках, и можно ли говорить о безопасной толщине?

– Да, сейчас наблюдается период ледостава. Мы еженедельно проводим мониторинг ледовой обстановки, замеряем толщину льда. На некоторых водоемах сегодня толщина льда уже составляет в среднем от 10 до 20 сантиметров, но тем не менее мы считаем, что этого пока недостаточно. Почему? Потому что на реке Обь имеется достаточно много полыней, то есть полностью ледостав еще не сформировался.

Кроме этого, вблизи речного вокзала, учитывая то, что в этом месте впадает река Черная, а также за счет теплой воды, которая идет с сургутских ГРЭС, образовалась большая полынья. Я думаю, что она еще нескоро, как говорится, затянется. То есть это особое место, на которое необходимо обращать внимание.

И в целом ниже по течению присутствует большое количество полыней, которые на сегодня еще остаются открытыми, и, соответственно, возникает повышенный риск провала и попадания в такие участки.

– Это наиболее опасные участки, получается?

– Да. На небольших водоемах ледостав уже сформировался, но тем не менее у нас, согласно постановлению администрации города, действует запрет выхода людей на лед до 15 декабря. Это сделано исключительно в целях обеспечения безопасности людей.

За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность: либо предупреждение, либо штраф до 1 000 рублей. Отдельно хотел бы сказать, что также административная ответственность предусмотрена для родителей. В случае если ребенок нарушил эти правила безопасности, то родители тоже несут административную ответственность – уже в виде штрафа до 3 000 рублей.

– Ну, дети у нас в группе риска, на самом деле.

– Это не главное. Я всегда акцентирую на этом внимание: главное – это, конечно же, жизнь и здоровье жителей нашего города, в первую очередь детей.

– Вы абсолютно правы. Со школьниками проводятся, может быть, какие-то учения? Может быть, вы их тоже предупреждаете, оповещаете, учите, как себя вести на льду? И предупреждаете, чтобы они туда не лезли?

– В целом по этому вопросу ведется, я бы сказал, комплексная, системная работа, причем на разных уровнях и разными субъектами профилактики.

В первую очередь это та работа, которая ведется в образовательных учреждениях – в школах и детских садах. Проводится достаточно много занятий, классных часов, родительских собраний, где доводится и до школьников, и до родителей профилактическая информация и правила безопасности на водных объектах.

Причем эта работа проводится, скажем так, круглогодично, учитывая, что у нас есть риски, связанные с водными объектами как в зимний, так и в летний период. Поэтому эта работа организована, ведется, в том числе и в период каникул на базе детских лагерей.

Кроме этого, мы проводим профилактическую работу силами рейдовых групп. Начиная с октября мы в ежедневном режиме патрулируем водные объекты. В этой работе также принимают участие спасатели, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, добровольные дружинники.

Мы патрулируем основные водные объекты – это Сайма, Бардаковка, ряд строительных котлованов, расположенных на проспекте Мира, в районе улицы Губкина, торгового центра «Аура», в 37-м микрорайоне, ну и, конечно же, река Обь.

Эти объекты патрулируются ежедневно как с земли, так и сейчас, когда уже встал лед – применяется катер на воздушной подушке. Спасатели стараются максимально охватить все водные объекты, чтобы, во-первых, исключить нахождение на них людей, в первую очередь детей, и, во-вторых, провести разъяснительную работу, направленную на предупреждение гибели людей на водных объектах.

– Всякое бывает в жизни. Вот если человек все-таки провалился под лед, что ему делать в такой ситуации и как спастись?

– Здесь, конечно, нужно, во-первых, не паниковать. Надо понимать, что в таких случаях счет идет на секунды. Почему? Потому что организм быстро теряет тепло, может наступить переохлаждение, холодовой шок, как говорят специалисты, поэтому действовать нужно очень быстро.

Во-первых, нужно избавиться от каких-то тяжелых вещей – рюкзака, возможно, верхней одежды. Если человек на снегоходе попал в полынью, то в таком случае, однозначно, снегоход идет, как говорится, на дно, и за него держаться не надо – его нужно быстро отбросить и стараться выбраться на поверхность.

Оказавшись в полынье, если это людное место, нужно как можно громче звать на помощь. Если вы одни, то первое: если есть течение, необходимо находиться у той кромки льда, которая ближе – не там, где течение заходит под лед, а с противоположной стороны. Для чего? Чтобы вас не затянуло под лед.

Второе – нужно постараться как можно сильнее оттолкнуться и грудью навалиться на лед, затем постепенно забросить одну ногу, вторую, широко расставив при этом руки, и попытаться выбраться именно на лед. Не вставая, переваливаясь, откатиться в ту сторону, откуда вы пришли.

Ну и, соответственно, добравшись до берега, постараться как можно быстрее согреться, при возможности избавиться от мокрой одежды, сообщить о происшествии в экстренные службы, родным, знакомым и, конечно, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

– А если человек – очевидец того, как другой человек тонет, стоит ли рисковать и тоже лезть помогать? Либо лучше сразу в экстренные службы позвонить?

– Здесь все зависит от ситуации, от ледовой обстановки – это первое. А второе – от наличия, скажем так, подручных средств, с помощью которых можно оказать помощь: будь то палка, лыжи или веревка. То есть все зависит от конкретной ситуации – на каком водном объекте это произошло, какая толщина льда и, как я уже сказал, наличие вот этих подручных средств, с помощью которых человека можно спасти.

– Ну, будем надеяться, что нашим зрителям и читателям эти советы не понадобятся, и все будет хорошо.

– У нас были случаи, когда люди, которые оказывались рядом, буквально лежа на льду держали человека за руку, чтобы он не утонул, и чтобы течение его не унесло, дожидаясь помощи. То есть все зависит именно от ситуации.

– Давайте теперь о новогодних праздниках. Они уже вот-вот начнутся. Что бы вы хотели пожелать сургутянам в эти дни с точки зрения безопасности?

– В первую очередь, учитывая продолжительные праздники, нужно строго соблюдать основные требования пожарной безопасности: еще раз проверить состояние электропроводки, розеток, использовать электроприборы исключительно в соответствии с инструкцией, по возможности не использовать удлинители, а уходя из дома – отключать электроприборы.

Далее: если есть баня, необходимо проверить состояние печи и дымохода, периодически очищать их, ни в коем случае не перекаливать печь и не разрешать топку детям, тем более в вечернее или ночное время.

Ну и, конечно, важно не злоупотреблять спиртными напитками – это тоже момент, на который стоит обратить внимание.

И, пожалуй, главный совет – обеспечить контроль за местонахождением детей и за тем, как они проводят время, постараться организовать для них занятость в период новогодних праздников.

Потому что в этом году, к сожалению, мы особенно фиксируем рост гибели детей на пожарах: из 13 человек, погибших в этом году, семеро – дети. Поэтому особое внимание к детям – контроль, контроль и еще раз контроль.

Необходимо регулярно напоминать детям основные правила безопасности, в том числе то, как действовать при пожаре. Почему? Потому что зачастую дети остаются дома одни. Они должны знать, как вызвать пожарную охрану и как спастись.

Часто, когда начинается пожар, у детей возникает паника, и они пытаются спрятаться под кроватью, в шкафу или еще где-нибудь. Этого делать нельзя – нужно как можно быстрее эвакуироваться из горящего помещения. Поэтому очень важно научить детей правильным действиям при пожаре.

– Очень верные слова. Еще про пиротехнику, фейерверки. У нас горожане их любят. Что скажете по этому поводу, с точки зрения безопасности?

– Да, по фейерверкам совет один: все изделия, а они бывают разных классов опасности, нужно использовать исключительно в соответствии с инструкцией по безопасности, которая прилагается к фейерверку. Необходимо соблюдать установленное расстояние от жилых домов, запускать фейерверки желательно только на открытых площадках, ни в коем случае не с балкона и не в квартире.

Если эти элементарные требования безопасности, установленные заводом-изготовителем, соблюдаются, то, я думаю, это не приведет к каким-либо происшествиям, связанным с пожарами от фейерверков или травмированием людей.

Посмотреть эфир можно по ссылке.