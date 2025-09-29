Лянторский силач рассказал, как установил новый рекорд РФ, подняв штангу весом 425 кг

Силач из Югры Александр Зинец вновь доказал, что невозможное − возможно. На турнире «Люди сильнее машин» в Омске он установил рекорд России в становой тяге, подняв штангу весом 425 килограммов. Сам атлет назвал этот вес «разминочным» и уже нацелен на полтонны. О пути к рекорду, тренировках и развитии силового спорта в Югре − он рассказал в нашем интервью.

− Пишут, что вы назвали 425 килограммов «разминочным весом». Что стояло за этой фразой: вызов или уверенность в своих силах? Или вы уже поднимаете вес намного больше?

− Дело в том, что для меня 425 кг с этой высоты, с которой я поднял и установил рекорд России, − это действительно не мой рекорд. На тренировках я поднимал вес и больше, именно с этой высоты.

− Следующая цель − полтонны. Вы уже представляете, как это будет? Это вопрос времени или подхода?

− Сейчас я начал подготовку для того, чтобы, наконец-то, поднять заветные 500 кг. Если мы говорим про высоту, с которой был поднят нынешний рекорд − около 40 см, − то это может произойти уже в ближайшие полгода. Если мы говорим про стандартную высоту стандартной штанги, то я надеюсь, что в ближайшие несколько лет мне удастся приблизиться и поднять эти цифры.

− Какие сложности чаще всего возникают при подготовке к таким весам? И как начался ваш путь?

− Мой путь начался много лет назад. Я в железном спорте уже около 15 лет. Заниматься начал еще с юношеского возраста, но осознанно подошел к тренировкам, когда учился в университете. И вот с тех пор, шаг за шагом, каждый год я увеличивал свои показатели, рос, выступал и соревновался с сильнейшими атлетами России. Я являюсь серебряным призером Чемпионата России по силовому экстриму и одним из сильнейших атлетов России по силовому экстриму. И вот, соревнуясь, выступая с сильнейшими, я рос и сам − потихонечку, с каждым годом увеличивал свои показатели. И вот сейчас я вышел на такие веса, которые близки к международным рекордам.

− Как выглядит ваш тренировочный график? Сколько раз в неделю вы работаете с железом и как восстанавливаетесь?

− Сложности возникают на каждом шагу − необходимо свой график, свой день подстраивать под тренировочный процесс. Тем более, когда ты готовишься к такому рекорду, − нужно все, полностью, весь свой режим, весь свой распорядок подстраивать именно под этот рекорд. Проснулся, поел − все по режиму, все по времени, подготовился к тренировке. Это целая огромная задача: подготовить экипировку, ничего не забыть, правильно потренироваться, вовремя отдохнуть. То есть, тут очень много нюансов, очень много подводных камней. Конечно, внешние факторы тоже отвлекают, стараюсь меньше нагружать себя дополнительно, меньше стресса, ну и по максимуму уделять внимание тренировкам и выкладываться на них.

Сейчас я вышел на тренировочный цикл, который состоит из четырех тренировок: две из них − тяжелые в неделю, две − легкие. Четыре раза в неделю я тренируюсь, восстанавливаюсь: капельницы, различные банные процедуры, восстановители, дополнительные БАДы, спортивное питание активно использую. Спасибо сети магазинов «Ахиллес» − обязательно упомяну о них, они очень здорово мне помогают и поддерживают на пути к рекорду.

− Как вы оцениваете развитие силовой культуры в регионе? Спортсмену здесь легко развиваться?

− На данный момент развитие, к сожалению, остановилось. Когда я приехал в Лянтор, силовых видов спорта как таковых в городе не было, и мне приходилось все делать с нуля. Я создал базу для пауэрлифтинга, для армрестлинга, подготавливал и сейчас готовлю ребятишек на соревнования − на чемпионатах ХМАО, некоторых ребят вывожу на УрФО. Но, к сожалению, нет никакой поддержки со стороны властей. А хотелось бы. Хотелось бы это видеть. Но, к сожалению, все приходится делать одному, на собственном энтузиазме. Я просил выделить ставку тренера по армрестлингу, но мне отказали.

Поэтому как спортсмену мне здесь довольно-таки нелегко развиваться. И хотелось бы видеть больше поддержки со стороны района − именно в плане силовых видов спорта: армрестлинга, пауэрлифтинга и силового экстрима.

− Какие у вас планы вне спорта? Или вы пытаетесь не отвлекаться от рекордов?

− Помимо того, что я сам выступаю, я еще как организатор − организовываю и провожу спортивные мероприятия. У меня уже порядка семи крупных спортивных мероприятий − в городе Сургуте в основном провожу. И три года подряд проводил ежегодный Всероссийский мастерский турнир по силовому экстриму в Лянторе.

На данный момент, конечно, я полностью сфокусирован на подготовке. Я планирую установить новый рекорд России уже в подъеме Аполлона Акселя и в подъеме обычной, стандартной штанги − в конце ноября и в конце декабря. Это будут два крупных старта − в Омске и крупное спортивное шоу в Тобольске. Сейчас основная цель − это перешагнуть барьер в 1 000 фунтов, это у нас около 455 кг. Если перешагиваешь через этот барьер − попадаешь в мировую элиту тягунов. Поэтому моя основная задача − установить новый рекорд России и перешагнуть барьер в 1 000 фунтов.