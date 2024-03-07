В одном из музеев прошла выставка «На Сургутских орбитах»

В Сургутском музее истории народного образования (СМИНО) к 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина открылась временная выставка, включающая два раздела «Если быть, то быть – первым!» и «На Сургутских орбитах». Об экспозициях и ее героях корреспондент siapress.ru поговорила с почетным работником общего образования РФ Антониной Маслаковой.

- Расскажите, кто первым приехал в Сургут из наших космонавтов?

- О первых космонавтах, побывавших на югорской земле в советский период, знаю только из СМИ. Так, первым в Сургуте побывал Борис Валентинович Волынов 17 августа 1969 года, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук (1980), единственный ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов (18 декабря 2024 года ему исполнится 90 лет). За время космического полета он собрал обширную научную информацию о физических характеристиках атмосферы Земли и Солнца - на борту орбитальной станции «Салют-5» он проводил исследования, которые показали, как протекают различные физические процессы и технологические операции при невесомости. Также во время полета экипаж продолжал исследования околоземного космического пространства.

Сургут, 17 августа 1969 г.

В начале 70-х годов город Сургут посетил Анатолий Васильевич Филипченко, дважды Герой Советского Союза (1969, 1974), генерал-майор авиации (1978).

Каролинский И.О. (первый справа), космонавт Филипченко А.В. и делегация мужчин. Сургут, начало 1970-х годов.

В постсоветский период первым посетил Сургут Анатолий Яковлевич Соловьев. 65-й российский космонавт и 208-й космонавт мира, Герой Советского Союза, установивший мировой рекорд: за пять полетов его суммарный налет составил 651 сутки, 16 выходов в открытый космос.

Встреча в Доме творчества произошла после четвертого полета (27 июня - 11 сентября 1995 года) в качестве командира ЭО-19 на ОК «Мир».

Свой четвертый космический полет Анатолий Соловьев начал на МТКК «Атлантис», стартовавшем 27 июня 1995 года с космодрома им. Кеннеди по программе STS-71. Кроме бортинженера ЭО-19 Николая Бударина на борту шаттла стартовали астронавты NASA Х. Гибсон, Ч. Прекурт, Е. Бейкер, Г. Харбо и Б. Данбар. Через два дня шаттл пристыковался к «Миру». А. Соловьев принял смену у Владимира Дежурова и Геннадия Стрекалова (ЭО-18). Полет на «Мире» был по современным меркам недолгим - немногим более двух месяцев. За это время А. Соловьев выполнил 3 выхода в открытый космос общей продолжительностью 14 ч 32 мин. Сдав смену Юрию Гидзенко и Сергею Авдееву, А. Соловьев с Н. Будариным на корабле «Союз ТМ-21» 11 сентября возвратились на Землю. Длительность полета составила 75 суток 12 часов 20 минут 21 секунду.

Встреча с юными астрономами объединения «Северная Корона». Дом творчества юных, 25 декабря 1995 г.

В ходе встречи, Анатолий Яковлевич подарил объединению «Северная Корона» фото и шевроны.

В личной беседе поблагодарил Антонину Ивановну за первую встречу с детьми, которая помогла преодолеть ему психологический барьер в общении с ними.

Экипаж шаттла «Атлантис», 1995 г.

В марте 1993 года, во время последней поездки объединения занимательной астрономии «Северная Корона» (35 человек) в Калужский государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, могла состояться, но не состоялась встреча с летчиком-космонавтом СССР Владимиром Александровичем Джанибековым, дважды Героем Советского Союза участником 5 космических полетов в должности капитана корабля.

После открытия персональной выставки в Калуге 12 марта 1993г. «В. Джанибеков: Живопись и графика», он сразу уехал Звездный городок, где был начальником Управления теоретической и научно-исследовательской подготовки ЦПК им. Ю.А. Гагарина (1988 - 1997).

В качестве утешения руководитель Калужского Клуба юных космонавтов (КЮК) Воробей А.А. подарил нам тогда афишу выставки с автографом Джанибекова (храним и сегодня).

И вот подарок судьбы! С легендой отечественной космонавтики юные сургутяне встретились в мартовские каникулы 1995 г. в Доме творчества юных!

Встреча продлилась более часа, на которой космонавт рассказал о своих полетах (1978-1985), суммарная длительность которых составила свыше 145 суток; выхода в открытый космос 2 раза общей продолжительностью 8 часов, об операции по спасению орбитальной станции «Салют-7», за которую он получил звание генерал-майор авиации. Во время операции по спасению орбитальной станции Владимир Александрович открыл уникальное физическое явление, названное впоследствии его именем «Эффект Джанибекова».

Встреча с юными астрономами объединения «Северная Корона». Дом творчества юных, 30 марта 1996 г.

Замечу, что 27 марта 1993 года. в Звездном городке наше объединение встретилось с Виктором Яковлевичем Афанасьевым, 70-м летчиком-космонавтом, Героем Советского Союза. После нашей встречи он совершил еще три полета в качестве командира корабля. Суммарный космический налет составляет 555 суток 18 часов 32 минуты 54 секунды.

А в 2004 году Сургут посетил Петр Ильич Климук, 28-й летчик-космонавт Советского Союза, дважды Герой Советского Союза (1973, 1975), генерал-полковник (1998), доктор технических наук (2000), профессор, лауреат Государственной премии СССР (1978) и Российской Федерации (2002).

Один из его полетов в космос состоялся летом 1978 года в качестве командира международного экипажа на корабле «Союз-30» и орбитальной станции «Салют-6». Тогда экипаж выполнил ряд технологических и медико-биологических экспериментов. Продолжительность пребывания в космосе составила 7 дней 22 часа 2 минуты 59 секунд. Всего за 3 полета в космос налетал 78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды.

Встреча проходила в гимназии «Лаборатория Салахова».

Встреча в гимназии «Лаборатория Салахова», 11 ноября 2004 г.

В ноябре 2022 грода Сургут посетил Сергей Владимирович Кудь-Сверчков, уже, кстати, в XXI веке. У него двойная фамилия: Кудь - фамилия отца, Сверчков – матери. Родился на Байконуре – можно сказать, что путь в профессию это предрешило.

Встреча с сургутскими старшеклассниками (180 чел.). Мультимедийный парк «Россия – моя история. Югра», 23 ноября 2022 г.

— Какие встречи организовывали вы?

— Три встречи юных астрономов объединения «Северная Корона» с летчиками-космонавтами:

Виктором Афанасьевым (Звездный городок, 27.03.1993);

Анатолием Соловьевым (Сургут, 25 декабря 1995);

Владимиром Джанибековым (Сургут, 30 марта 1996).

— Расскажите, как выставка освещает жизненный путь первого космонавта в истории.

— У нас представлена биография Юрия Гагарина, газеты, которые частично сохранились, книг. Самые важные книги — «Слово о сыне», «Память сердца матери», «Мы дети Земли», «Как стать космонавтом», «Диплом Гагарина», «Уроки Гагарина».

У нас в городе и улица Гагарина есть - жаль, что в книге «Улицы Сургута» она не упоминается. Была в Сургуте также школа имени Ю.А. Гагарина.

— Вы увлечены темой космоса: какие еще экспозиции, посвященные ему, вы создавали?

— «Космос в марках и значках». Марки, значки, открытки приобретались в Звездном городке, Калуге. Вот все, что сумели сохранить. Самая дорогая медаль в коллекции – медаль, выпущенная к 25- ю первого полета Юрия Алексеевича Гагарина.