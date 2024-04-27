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​В Тюмени впервые за пять лет состоятся всероссийские старты юных скалолазов

Тюмень принимает юных скалолазов из 40 регионов страны

​В Тюмени впервые за пять лет состоятся всероссийские старты юных скалолазов
Фото: freepik.com

В Тюмени с 28 апреля по 3 мая пройдут первенство России и всероссийские соревнования по скалолазанию. Состязания состоятся в Легкоатлетическом манеже и посмотреть на битву сильнейших может любой желающий, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

В мероприятиях примут участие скалолазы из почти 40 регионов страны. Более 550 спортсменов разыграют 18 комплектов наград в трёх возрастных группах – от 14 до 19 лет.

«Это событие не из рядовых, поскольку в последний раз молодежь выступала в Тюмени в 2019 году. Но спортсмены регулярно выезжали в другие города. В то время как взрослые скалолазы соревнуются у нас ежегодно», – отметил президент Тюменской региональной федерации скалолазания Станислав Лобзов.

28 спортсменов выступят в составе сборной Тюменской области. В их числе – победители, серебряные и бронзовые призёры первенств России Евгения Лысенко, Аяз Тимшанов, Лейла Брусованская, Максим Магизов, Дмитрий Оксов, Георгий Степанов.

Программа соревнований очень насыщенна. В первый день стартуют состязания в дисциплине «Лазание на трудность», они продлятся и во второй день. На третий день намечены сразу две дисциплины – на скорость и на трудность. 1 мая участники покажут себя в «Лазании на скорость» и «Боулдеринге». 2 и 3 мая определят сильнейших в «Боулдеринге».


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27 апреля в 22:18, просмотров: 210, комментариев: 0
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