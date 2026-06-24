За 15 лет «РТКОММ» подключил к спутниковому интернету десятки труднодоступных населенных пунктов Югры

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Для большинства югорчан интернет давно стал привычной частью жизни. Но есть десятки поселков и деревень, где нет мобильной связи, а ближайшая оптоволоконная линия находится в сотнях километров. Для жителей таких территорий спутниковый интернет остается едва ли не единственной возможностью общаться с близкими и получать доступ к информации. О том, как за последние 15 лет изменилась отрасль и какие проекты уже работают в ХМАО, представители федерального оператора «РТКОММ» рассказали на роуд-шоу в Сургуте.

От одного таксофона до десятков населенных пунктов

Сегодня «РТКОММ» работает по всей России − от Дальнего Востока до западных регионов страны. Компания является центром спутниковых компетенций ПАО «Ростелеком» и обеспечивает связью территории, где строительство традиционной телеком-инфраструктуры невозможно.

По словам генерального директора компании Сергея Ратиева, история работы компании в Ханты-Мансийском автономном округе началась более десяти лет назад.

«Самый первый наш населенный пункт в Югре – это деревня Хурумпауль, где мы вместе с “Ростелекомом” подключили таксофон через спутниковую связь. Он продолжает работать и сегодня», − рассказал руководитель компании.

Сегодня в округе насчитывается 194 населенных пункта, из которых 114 имеют статус труднодоступных. Более чем в трети таких поселений услуги связи предоставляет именно «РТКОММ». Среди клиентов − жители удаленных поселков, школы, социально значимые объекты, предприятия нефтегазового комплекса, туристические базы и вахтовые поселки.

Когда интернет меняет жизнь

Одной из центральных тем роуд-шоу стали реальные истории людей, для которых спутниковая связь стала частью повседневной жизни. В компании за несколько лет собрали десятки таких историй в рамках собственного проекта «Меняем жизнь людей». Его героями стали оленеводы и рыбаки из северных поселков, предприниматели, развивающие бизнес вдали от крупных городов, школьники, получившие доступ к дистанционному обучению, и жители небольших населенных пунктов, для которых интернет стал возможностью пользоваться государственными услугами, телемедициной и современными сервисами.

Одной из самых запоминающихся стала история главы небольшого поселка Беляки в Красноярском крае, которую называют «железной леди». После тяжелой травмы врачи фактически не оставили женщине шансов на полноценное восстановление. Тогда дети подключили ей спутниковый интернет.

«Она начала искать информацию о реабилитации, нашла программы по укреплению здоровья, стала заниматься. Потом увлеклась рисованием, начала участвовать в грантовых программах. В итоге не просто восстановилась, а продолжила руководить поселком и развивать его», – добавил Сергей Ратиев.

Для тех, кто работает вдали от дома

В Югре тысячи людей работают на месторождениях вдали от городов. Для многих из них спутниковый интернет – это возможность после смены поговорить с семьей, посмотреть новости и просто почувствовать связь с домом.

По словам генерального директора «РТКОММ», сегодня одним из самых востребованных решений компании являются точки доступа HotSpot* – зоны Wi-Fi**, работающие через спутниковый канал.

«Мы начинали этот проект несколько лет назад по просьбе одного из наших заказчиков на Дальнем Востоке. Тогда для обеспечения связью сотрудников компании требовалось найти техническое решение, которое бы разгрузило корпоративную сеть. Так появился сервис HotSpot. Сейчас по всей стране работает более 680 таких точек доступа, а ежедневно ими пользуются свыше 85 тысяч человек», – отметил он.

Точки доступа HotSpot устанавливают на месторождениях, производственных объектах, туристических базах и в небольших населенных пунктах, где нет мобильной связи или проводного интернета.

«Раньше людям достаточно было просто позвонить домой. Сегодня нужны видеозвонки, мессенджеры, онлайн-банкинг, госуслуги. Интернет стал такой же необходимостью, как электричество или вода», – подчеркнул руководитель компании.

Кроме того, наличие стабильного интернета все чаще становится важным фактором и для работодателей. Возможность оставаться на связи с близкими помогает сделать жизнь сотрудников на удаленных объектах более комфортной, а значит – повышает привлекательность работы вахтовым методом.

Югра − площадка для новых технологий

В этом году «РТКОММ» отмечает 15 лет работы как центр спутниковых компетенций ПАО «Ростелеком». За это время компания прошла большой путь. Сегодня компания не только оказывает услуги спутниковой связи, но и реализует собственную масштабную программу технологического суверенитета.

С 2023 года предприятие начало разрабатывать собственное оборудование для спутниковых сетей: модемы, передатчики и другие элементы наземной инфраструктуры. Часть решений уже работает в реальных условиях. Один из таких объектов находится в Сургутском районе.

«В деревне Тайлакова Сургутского района уже используется отечественное оборудование, которое работает в штатном режиме и по эксплуатационным характеристикам не отличается от зарубежных аналогов», − подчеркнули в компании.

А к концу 2026 года отрасль может получить полностью российские решения для ключевых узлов спутниковой связи.

«Мы уверены, что для страны важно иметь собственные технологии в критически важных сферах. Это вопрос не только бизнеса, но и устойчивости инфраструктуры связи», − указал Сергей Ратиев.

Подарок к юбилею

Вместо традиционных подарков к своему юбилею компания решила организовать связь в одном из населенных пунктов Югры. Участникам встречи предложили выбрать поселение, где будет построена новая спутниковая точка доступа. По итогам голосования победил поселок Сибирский.

«Лучший подарок для нас − это довольный клиент. Поэтому мы решили сами сделать подарок и организовать для жителей новую точку доступа к интернету», − сказал руководитель «РТКОММ».

В ближайшее время специалисты компании развернут в поселке HotSpot-зону, которая позволит жителям пользоваться интернетом, государственными услугами и другими электронными сервисами.

*HotSpot (Хот-спот) – точка доступа к интернету через беспроводные технологии связи.

**Wi-Fi (вайфай) – технология беспроводной связи, с помощью которой устройства обмениваются данными посредством ультракоротких радиоволн.

Erid: 2SDnjd2d4Zp

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