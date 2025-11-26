15 участников, десятки жилых комплексов, специальные условия и розыгрыш подарков

Erid:2SDnjcoDmAo

6 декабря 2025 года в ТРЦ «Сургут Сити Молл» (Югорский тракт, 38) пройдет выставка недвижимости «Город × Загород Экспо» — событие, объединяющее на одной площадке городские новостройки, загородные поселки, таунхаусы, урбан-виллы, дома и инфраструктурные решения.

По словам организаторов, выставка недвижимости остается самым понятным и удобным форматом для покупателей — позволяет увидеть рынок целиком, сравнить проекты, поговорить с представителями застройщиков и получить персональные условия, которые действуют только в день экспо.

В этом году на выставке будут представлены 15 крупных застройщиков и девелоперов, десятки жилых комплексов, а также специальные условия, действующие только в день выставки. Гостей ждут консультации экспертов, персональные акции и розыгрыш ценных подарков от участников и партнеров.

Участники выставки

● Девелопер «ЭНКО»

● ПСК Дом Девелопмент

● Строительная экосистема «Звезда»

● ТОЛК

● Девелопер «География»

● Эко-девелопер «Партнёр»

● Группа компаний «Навигатор.Девелопмент»

● Федеральный застройщик «Талан»

● Группа компаний «СтоунСтрой»

● ARSIB Development

● Девелопер {ХаризМЫ}

● Группа компаний «ТИС»

● Реал-моД (модульное и каркасное домостроение)

● Коттеджный посёлок «Победа» (Сургут)

● ВЗКГ (Винзилинский завод керамзитового гравия)

● Банный комплекс «Городские парильни» (Сургут).

Презентации и выступления

В программе мероприятия — выступления экспертов по отделке, дизайну интерьеров и современным материалам. Специалисты расскажут, как выбирать отделку под бюджет, какие решения будут востребованы в 2026 году и как оптимально проектировать пространство квартиры или дома. В Лектории выступят представители ВЗКГ и расскажут об инновационных строительных материалах, а также посетители смогут больше узнать о модульном и каркасном домостроении.

На выставке пройдут презентации проектов:

— ЖК «Зелёные аллеи» (Тюмень)

— Коттеджный поселок «Победа» (Сургут)

— Клубный дом «Секреты» — дом бизнес-класса с собственным 25-метровым бассейном в новом центре Тюмени

— и других жилых комплексов участников выставки.

Специальные условия

Застройщики подготовили скидки, субсидированные ставки, подарки и выгодные предложения. Среди них — скидки до 1 млн рублей, семейная ипотека от 3,5%, паркинги и кладовые в подарок, дополнительные бонусы для жителей ХМАО.

На выставке также проведут розыгрыш подарков, включая двухметровую новогоднюю ёлку, которую победитель сможет поставить уже в этом году в своей новой квартире или доме.

Для риэлторских сообществ выставка представляет особый интерес. Специалисты смогут:

— получить актуальную информацию о проектах и ценах;

— уточнить условия сотрудничества напрямую у представителей компаний-застройщиков;

— познакомиться с новыми девелоперами, работающими на южных направлениях;

— оценить спрос посетителей выставки и настроить собственные предложения под реальные запросы аудитории ХМАО.

Дата, время, регистрация

6 декабря 2025 года, 10:00–18:00

ТРЦ «Сургут Сити Молл», ул. Югорский тракт, 38 (главная сцена у катка)

Регистрация посетителей, расписание выставки и каталог участников: https://www.zagorod.site/surgut86





Подписывайтесь на новости выставки в социальных сетях:

https://t.me/zagorodexpo

https://vk.com/zagorodexpo

Erid:2SDnjcoDmAo

Реклама. ИНН 720316352177

ИП Осипова К. С.