Поздравление председателя Думы Сургута с Днем Победы

Уважаемые сургутяне!

Поздравляю вас с великим и священным праздником - Днём Победы!

Этот день объединяет поколения и наполняет сердца гордостью за подвиг наших отцов, дедов и прадедов, защитивших Родину в годы Великой Отечественной войны. Это день, когда наша память возвращает нас к тем событиям, которые поменяли ход истории… И сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто сражался на фронте и трудился в тылу, кто подарил нам мир и свободу.

В разгроме нацизма решающая роль принадлежит Советскому Союзу и это историческая правда, которую никто не сможет ни замолчать, ни оболгать, ни отнять. Самоотверженность, и мужество нашего народа – это та сила, благодаря которой мы побеждали, побеждаем и будем побеждать!

Наш долг - бережно хранить память о героическом прошлом, воспитывать у молодёжи уважение к истории Отечества и быть достойными подвига победителей. Так, как достойны его участники специальной военной операции, которые сегодня самоотверженно сражаются за великое будущее страны!

В этот знаменательный день желаю всем ветеранам войны, всем, кто прошел через горнило тех огненных лет здоровья! А всем нам вместе - счастья, благополучия и мирного неба над головой. Пусть мужество и самоотверженность советских солдат всегда служат для нас примером верности долгу и любви к Родине! С Днём Победы!