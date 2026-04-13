Сургуту может стать намного зеленее, если просто высадить газоны нужными травами

Знакомо чувство, когда в мае за окном уже плюсовая температура, а город все еще стоит желтый и серый? Или когда в октябре еще нет снега, а газоны уже выглядят как выжженная пустыня? Меня, как и многих сургутян, это всегда удручало. Наше северное лето и без того короткое, а зелени мы и вовсе видим 2-3 месяца.

Но что если я скажу, что эту ситуацию можно изменить? Что мы можем иметь зеленые газоны уже в конце апреля и наслаждаться ими до конца октября? Я долго изучал этот вопрос и, кажется, нашел решение.

Вся проблема — в траве! А точнее — в стандартных травосмесях, которые созданы для климата средней полосы России. Они «просыпаются» только при устойчивом потеплении, когда за окном уже почти лето. Я же предлагаю посмотреть под ноги — в прямом смысле. Нам нужны травы, которые начинают расти буквально сразу, как только стает снег.

Это не фантастика, а реально существующие арктические и высокогорные виды: овсяница овечья, мятлик альпийский, полевица тонкая, клевер белый ползучий. Их жизненный цикл создан для короткого и прохладного лета. Они — чемпионы по выживанию, которые уходят под снег зелеными и такими же из-под него и появляются.

Я вижу, как Сургут становится по-настоящему зеленым уже в мае и не желтеет в октябре. Но один я эту идею не реализую. Поэтому я обращаюсь к тем, кто может помочь:

Биологам СурГУ: проверить эту идею на практике. Изучить, какие пропорции дадут самый крепкий и красивый газон именно в наших условиях. Мое мнение - овсяница овечья (50%), мятлик альпийский (20%), полевица тонкая (20%), клевер белый ползучий (10%), но я все-таки дилетант в этом деле, ученым виднее. Администрации города в ботаническому саду: помочь с подготовкой опытных участков. Дать ресурсы, чтобы ученые и студенты могли работать «в поле». Всем нам: поддержать эту инициативу, чтобы она не осталась просто постом в блоге.

Представьте, что через несколько лет у нас будет своя, местная травосмесь, например, «Сургутская» или «Сургутский Изумруд». Ее можно будет использовать в городском озеленении, а со временем даже запатентовать и предлагать другим северным городам — ведь проблема-то общая!

Давайте не мириться с коротким зеленым сезоном, а продлим его. Давайте сделаем наш город зеленее, и пусть это будет наш общий, по-настоящему полезный проект!