Благодарность врачу Дарье Таскаевой, которая вернула возможность жить без боли

Я думаю, каждому человеку важно качество его жизни, чувство справедливости и понимание собственной ценности ‒ независимо от достижений, статуса или личных особенностей. У каждого из нас бывают моменты, которые не забываются, которые вспоминаешь с теплотой и которые должны быть отмечены хотя бы простым словом ‒ Благодарность. Важно уметь ценить вклад людей в нашу жизнь и быть признательным.

Я хочу вспомнить свой визит к доктору Таскаевой Дарье Геннадьевне в Сургутский клинический КВД по улице Береговой, 70.

Выслушав меня очень внимательно, в середине разговора она сказала: «Не волнуйтесь, мы вам поможем, вылечим». Эти слова были особенно важны после долгих походов по разным поликлиникам и больницам, где состояние здоровья только ухудшалось. Я практически не могла есть ‒ кроме жидкостей. Десны, язык, губы были в болячках, отекшие, кровоточили. На улицу выходила в маске, ночами не спала от боли. Из-за невозможности нормально питаться очень быстро похудела на 10 килограммов. Не спрашивайте, как давно это было ‒ вспоминать трудно до сих пор.

Доктор Дарья Таскаева тщательно осмотрела кожу и слизистые, в короткий срок назначила необходимые анализы, несколько раз уточняя результаты, чтобы исключить другие заболевания. Был собран консилиум врачей под руководством главного врача КВД Улитиной Ирины Владимировны. Все специалисты внимательно изучили анализы и назначили лечение, а улучшение я почувствовала уже на третий день. Я впервые за долгое время смогла нормально поесть и поняла: мучения подходят к концу.

Хотелось бы, чтобы на таких молодых специалистов, как Дарья Геннадьевна Таскаева, обращали особое внимание. Она достойна всяческого уважения ‒ компетентная, внимательная, очень профессиональная в общении с пациентом. Для таких врачей важно создавать условия для научной работы, участия в симпозиумах, обмена опытом, решения актуальных медицинских задач. Это позволит улучшать качество медицинской помощи и, в конечном итоге, качество жизни пациентов. Тем самым мы будем реализовывать и задачи, поставленные Президентом России В. В. Путиным.

Хочется вспомнить слова немецкого философа Иммануила Канта: «Опыт дает материал, а ‒разум ‒ форму».

Опыт создает содержание знания, разум ‒ его структуру; без первого знание было бы пустым, без второго ‒ слепым.

С благодарностью и уважением,

пенсионерка Минслу Хабибулловна Салахова,

13.04.1959 г. р., живу в Сургуте с 1979 года.