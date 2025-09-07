Поздравление Губернатора Югры ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности, поздравляю с профессиональным праздником!

Этот год для жителей Югры особенный. Мы празднуем 65-летие шаимской нефти и 60-летие открытия Самотлорского месторождения – два мощнейших события, ставших символом героизма геологов, буровиков, нефтяников и строителей.

Самые яркие страницы освоения Западной Сибири связаны с легендарными первооткрывателями и первопроходцами. Благодаря их самоотверженному труду не только осваивались месторождения, но и строились города. Оглядываясь на пройденный путь, мы с глубоким уважением говорим слова благодарности ветеранам нефтегазовой отрасли. Ваш опыт и знания – бесценное наследие для будущих поколений.

Сегодня Югра сохраняет позиции лидера, обеспечивая энергетическую безопасность России. Современное поколение нефтяников достойно продолжает славные традиции предшественников, преодолевая вызовы нового времени. Благодаря профессионализму работников отрасли в этом году добыта 13-миллиардная тонна югорской нефти. За счет внедрения передовых технологий многие месторождения получили вторую жизнь, сегодня здесь ведется добыча трудноизвлекаемых запасов.

Правительство Югры высоко ценит социальное партнерство с нефтегазовыми предприятиями. Совместными усилиями мы реализуем проекты, направленные на улучшение качества жизни югорчан, развитие образования, здравоохранения, культуры и спорта. Вместе строим настоящее и будущее Югры, создавая комфортные условия для работы и жизни.

Дорогие друзья, искренне поздравляю с Днем работников нефтяной и газовой промышленности! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений на благо Югры и России! С праздником!