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Патриотичность без альтернатив

Минкульт запретил показ «Барби» и «Оппенгеймер» на больших экранах

Патриотичность без альтернатив
Кадр из «Непосредственно Каха. Другой фильм»

Минкульт накануне поставил жирную точку в вопросе о том, покажут ли на больших экранах нашумевшие еще задолго до релиза картины «Барби» и «Оппенгеймер». По словам представителей ведомства, такие фильмы не отвечают запросу страны на сохранение «традиционных» ценностей, а увеличение числа кино отечественного производства формирует у молодежи чувство патриотизма.

Наряду с этим совсем недавно Минкульт отозвал лицензию на прокат у ленты «Непосредственно Каха. Другой фильм», правда, только по запросу правообладателя. У зрителей вызвал возмущение тот факт, что один из главных героев насилует пьяную девушку, которую потом выставляют виноватой в случившемся.

Около трех месяцев «Непосредственно Каха. Другой фильм» подкреплял патриотичность российского зрителя. Ведущие персонажи – насильники и воры, действия которых оправдывают почему-то пресловутым «кавказским менталитетом». Очень традиционно. Просто блеск, ничего не скажешь!

Зато Минкульт выкатил перечень фильмов, которые точно подходят под их требования, и посмотреть можно уже сейчас. Это «Чебурашка», «Вызов» и «Свидетель». Выбора хоть отбавляй.


нравится (3) не нравится (1)
Сегодня в 10:44, просмотров: 465, комментариев: 3
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:50
«Не смотрел, но осуждаю».
Сергей Б
Сегодня в 14:15
Непатриотичная реклама зашла. Набрал в поиске «Барби», нашел, включил – кажет. Начало прикольное. Будет время посмотрю. Может быть. Надеюсь от просмотра не мутирую.
Сергей Б
Сегодня в 14:33
А так, если подумать, в России все чиновники достигая определенного уровня становятся похожими на куклы. Может поэтому минкульт запретил показ «Барби»?
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