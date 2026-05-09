​Что посмотреть на вторых майских выходных — подборка лучших фильмов о Великой Отечественной

Топ-10 фильмов о Великой Отечественной по оценкам зрителей

​Что посмотреть на вторых майских выходных — подборка лучших фильмов о Великой Отечественной
Кадр из фильма «А зори здесь тихие...»

Россия вошла во вторые майские выходные, проходящие под знаком Дня Победы. У многих людей есть традиция — в эти дни пересматривать (а иногда и смотреть в первый раз, всякое бывает) любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Мы подготовили для вас подборку самых высоко оцененных зрителями картин.

«В бой идут одни “старики”», 1973 — рейтинг Кинопоиска 8,7

Фильм Леонида Быкова — одна из самых любимых советских картин о войне. В центре сюжета — летчики-истребители, для которых фронт состоит не только из боевых вылетов, но и из дружбы, песен, потерь и коротких минут тишины. Картина показывает войну через судьбы молодых людей, которые очень быстро взрослеют. Особая интонация фильма — в сочетании юмора, лирики и трагедии. Именно поэтому «старики» воспринимаются не как герои с плаката, а как живые люди, которых зритель помнит по именам.

«Они сражались за Родину», 1975 — рейтинг Кинопоиска 8,6

Экранизация романа Михаила Шолохова в постановке Сергея Бондарчука рассказывает о тяжелых боях лета 1942 года. Это фильм не о парадной стороне войны, а о солдатском изматывающем отступлении, усталости и стойкости. В картине нет случайных персонажей: каждый боец воспринимается как часть общей народной судьбы. Особую силу фильму придают актерские работы Василия Шукшина, Вячеслава Тихонова, Сергея Бондарчука и Георгия Буркова. Это кино о мужестве и о цене, которую заплатили обычные люди.

«…А зори здесь тихие», 1972 — рейтинг Кинопоиска 8,6

Фильм Станислава Ростоцкого снят по повести Бориса Васильева и рассказывает о старшине Васкове и пяти девушках-зенитчицах. На первый взгляд это камерная история, но в ней очень ясно слышен масштаб общей трагедии войны. Режиссер противопоставляет мирную юность героинь и жестокость фронтовой реальности. Картина особенно пронзительна тем, что показывает не только подвиг, но и несбывшуюся жизнь. Для многих поколений зрителей этот фильм стал одним из главных символов памяти о войне.

«Битва за Москву», 1985 — рейтинг Кинопоиска 8,6

Масштабная киноэпопея Юрия Озерова посвящена одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В центре картины — первые месяцы войны, оборона столицы и перелом, который имел огромное значение для всей страны. Фильм соединяет хроникальную обстоятельность, реконструкцию военных операций и драматические линии отдельных героев. Его стоит смотреть тем, кто хочет увидеть войну не только через личную историю, но и через ход больших исторических событий.

«Судьба человека», 1959 — рейтинг Кинопоиска 8,5

Режиссерский дебют Сергея Бондарчука снят по рассказу Михаила Шолохова. Главный герой Андрей Соколов проходит плен, концлагерь, потерю семьи и возвращение к мирной жизни. Это фильм о человеческом достоинстве, которое невозможно отнять даже в самых страшных обстоятельствах. Особая сила картины — в сдержанности: трагедия здесь не подается через внешнюю патетику, а раскрывается через лицо, голос и поступки героя. Финал фильма остается одним из самых сильных в советском военном кино.

«Летят журавли», 1957 — рейтинг Кинопоиска 8,4

Картина Михаила Калатозова рассказывает о войне через судьбу Вероники, чья жизнь рушится после ухода любимого на фронт. Это не батальное кино, а психологическая драма о любви, вине, ожидании и невозможности вернуть прежний мир. «Летят журавли» стал единственным советским фильмом, получившим «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

«Белорусский вокзал», 1970 — рейтинг Кинопоиска 8,4

Фильм Андрея Смирнова начинается уже после войны: бывшие однополчане встречаются на похоронах товарища. Постепенно становится ясно, что фронтовое братство для них не осталось в прошлом, а продолжает определять их поступки. Это кино не о боях, а о памяти, которая живет в людях десятилетиями. Картина очень точно показывает, как ветераны пытаются встроиться в мирную жизнь, сохранив внутреннюю верность друг другу. Песня «Нам нужна одна победа» стала одной из самых узнаваемых музыкальных тем, связанных памятью о той эпохе.

«Батальоны просят огня», 1985 — рейтинг Кинопоиска 8,4

Военная драма Александра Боголюбова снята по произведению Юрия Бондарева. Сюжет строится вокруг операции, в которой несколько батальонов оказываются в почти безвыходном положении. Картина показывает фронт как пространство трудных решений, где цена приказа измеряется человеческими жизнями. Здесь важны не только боевые сцены, но и моральный конфликт: что значит выполнить задачу, если помощь может не прийти.

«Баллада о солдате», 1959 — рейтинг Кинопоиска 8,3

Фильм Григория Чухрая рассказывает о молодом солдате Алеше Скворцове, который получает короткий отпуск, чтобы увидеть мать. Его путь домой превращается в цепочку встреч с людьми, чьи судьбы уже изменила война. В картине почти нет масштабных сражений, но есть ощущение огромной страны, живущей ожиданием и болью. «Баллада о солдате» — фильм о доброте, которую человек пытается сохранить даже на войне.

«В августе 44-го», 2001 — рейтинг Кинопоиска 8,3

Военный детектив Михаила Пташука снят по роману Владимира Богомолова «Момент истины». Действие происходит в освобожденной Белоруссии, где группа контрразведчиков ищет вражеских агентов. Это напряженное кино о войне разведок, где ошибка может стоить жизни многим людям. Фильм держится не только на интриге, но и на атмосфере тревожного послевоенного пограничья: фронт уже ушел дальше, но опасность еще рядом.


