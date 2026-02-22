Ученый рассказал про парад планет 2026 года

28 февраля жителей Земли ждет редкое астрономическое шоу – на вечернем небе выстроятся шесть планет Солнечной системы. Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун соберутся в небольшом секторе, создавая эффект «небесного парада». Часть из них будет доступна для наблюдения невооруженным глазом. Ученый Пермского Политеха рассказывает, почему планеты выровняются в линию, можно ли увидеть их без телескопа и стоит ли бояться гравитационного воздействия.

28 февраля этого года произойдет редкое астрономическое событие – шесть планет окажутся на небольшом участке неба, образуя парад планет.

«Явление, называемое выравниванием, происходит, когда ряд крупных объектов Солнечной системы размещаются в узком секторе неба. Астрономические тела вращаются вокруг Солнца почти в единой плоскости - эклиптике, которая с Земли выглядит как дуга. Когда планеты собираются вдоль нее, наблюдателю кажется, что они выстроились в одну линию, хотя в реальности дистанция между ними составляет миллионы километров», – рассказывает эксперт в области астрономии Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Стоит также помнить, что парад планет различают по количеству «участников» – если собраны четыре объекта – это малый парад, который можно увидеть довольно часто. Если пять или шесть – большой, который встречается гораздо реже и отличается своей зрелищностью. А если видны сразу все планеты – полный парад.

«28 февраля одновременно появятся шесть небесных тел – Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Причем первые четыре возможно увидеть невооруженным глазом. Но чтобы разглядеть Уран, понадобится бинокль, а для Нептуна не обойтись без телескопа. Планеты выстроятся вдоль изогнутой линии в нескольких созвездиях. У западного горизонта, в созвездии Рыб, расположатся Меркурий, Сатурн и Нептун. Венера окажется в Водолее. Выше, на юго-западе, в созвездии Тельца рядом с Плеядами, будет находиться Уран. А на юго-востоке, в созвездии Близнецов, займет место Юпитер», – рассказывает спикер.

По словам ученого ПНИПУ, существует устойчивое, но ошибочное мнение, что парад небесных тел способен серьезно повлиять на гравитацию Земли, что впоследствии может вызвать землетрясения, цунами или другие катаклизмы. На самом деле, ключевыми факторами являются не количество выстроившихся в ряд объектов, а их масса и удаленность от нас. Даже если собрать все планеты вместе, они окажутся слишком легкими и чересчур далекими, чтобы их гравитация хоть как-то конкурировала с тем, что наша планета испытывает ежедневно.

«Для сравнения: Луна постоянно влияет на Землю, вызывая приливы и отливы благодаря своей близости, а Солнце удерживает нашу планету на орбите и так же участвует в приливах, хотя из‑за удаленности его воздействие слабее. Остальные небесные тела гораздо легче и находятся во много раз дальше, поэтому их суммарное гравитационное воздействие даже в момент выравнивания ничтожно – оно буквально теряется на фоне тех сил, которые действуют на нашу планету ежедневно: притяжения спутника и светила, а также вращения самой Земли. Поэтому никаких землетрясений или цунами космический парад вызвать не способен», – объясняет Евгений Бурмистров.

Эксперт Пермского Политеха просит учесть, что лучшее время, чтобы увидеть парад планет, варьируется в зависимости от месторасположения наблюдателя и может выпасть на любой день в период с 25 февраля по 2 марта. 28 февраля – это усредненная дата наилучшей видимости для многих регионов мира и для России в том числе.

«Стоит понимать, что Меркурий будет заметнее всего 19-20 февраля, в момент наибольшего удаления от Солнца. К 28 февраля он потускнеет, опустится низко над горизонтом и скроется за ним в течение первого часа после заката вместе с Венерой. Кроме того, в последний день зимы почти полная Луна с освещенностью около 90% окажется рядом с Юпитером, и ее яркий свет может помешать различить самые тусклые объекты – Уран и Нептун. Добавляет сложности и положение светила: в конце февраля оно будет в созвездии Водолея, а Сатурн, Меркурий и Венера – в соседних Рыбах. Из-за такой близости к Солнцу наблюдать эти три планеты удастся в первые 30-40 минут после заката», – рассказывает эксперт в области астрономии ПНИПУ.

Евгений Бурмистров напоминает, что начинать наблюдения можно только после полного захода Солнца за горизонт, минимум через 30 минут. Особенно это касается использования оптических приборов. Научная ценность парада планет заключается в их образовательной и эстетической роли, позволяя нам лучше понять устройство космоса.

